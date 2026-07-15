Μητσοτάκης στα εγκαίνια δρόμου στη Βόρεια Εύβοια: «Αίτημα των κατοίκων για δεκαετίες» - Η αιχμή για Σαμαρά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σήμερα στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές - Ήλια, στη βόρεια Εύβοια. Χάρη στο έργο αντιμετωπίστηκε το χρόνιο πρόβλημα των επικίνδυνων κατολισθήσεων, αποκαθιστώντας την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και θέτοντας τέλος στις συχνές και χρονοβόρες εκτροπές.

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Ροβιές - Ήλια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων στη Βόρεια Εύβοια.

Σε μια ομιλία που ανέδειξε τη μετάβαση της περιοχής από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 στη σημερινή της αναγέννηση, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία των έργων υποδομής και υγείας, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα κατά του λαϊκισμού, τονίζοντας πως η κυβέρνηση κρίνεται από τις πράξεις και την αξιοπιστία της και όχι από πρόσκαιρα επικοινωνιακά τεχνάσματα.

H ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Σεβασμιώτατοι, κ. Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι μεγάλη η χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι μαζί σας στα εγκαίνια ενός τόσο σημαντικού έργου για τη βόρεια Εύβοια. Ενός έργου το οποίο αποτελούσε αίτημα των κατοίκων της βόρειας Εύβοιας εδώ και πολλές δεκαετίες.

Είχε δίκιο ο Σεβασμιώτατος όταν είπε ότι κάθε φορά που περνούσατε, που περνούσαμε από αυτόν τον δρόμο κάναμε τον σταυρό μας μην μας έρθει κάποιος βράχος στο κεφάλι και προσευχόμασταν να μην βρούμε κάποιο βράχο μπροστά μας, που θα οδηγούσε στο αναπόφευκτο κλείσιμο του δρόμου και σε πολύ χαμένο χρόνο προκειμένου να φτάσει κανείς τελικά στον προορισμό του.

Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς την Περιφέρεια, τις τεχνικές υπηρεσίες, την εταιρεία που υλοποίησε αυτό το απαιτητικό έργο, ένα έργο το οποίο έρχεται και αναμετριέται με την ομορφιά αυτού του τόπου, αυτό το ονειρεμένο βραχώδες τοπίο. Υπήρχαν πολύ υψηλές απαιτήσεις ως προς την κατασκευή του έργου, όμως βλέπουμε σήμερα ότι παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν δρόμο άρτιο, έναν δρόμο ασφαλή, έναν δρόμο που θα κάνει τη βόρεια Εύβοια πιο προσβάσιμη για τους κατοίκους της αλλά και για τους επισκέπτες της.

Πράγματι, σήμερα είναι μια μέρα χαράς και μία μόνο ψηφίδα μπαίνει σε ένα συνολικό πρόγραμμα ανάταξης των υποδομών της βόρειας Εύβοιας και της Εύβοιας συνολικά, μία δέσμευση την οποία η κυβέρνησή μας είχε αναλάβει εδώ και κάποια χρόνια και, όπως βλέπετε, την υλοποιεί με συστηματικότητα και με μεθοδικότητα.

Θυμάμαι Δήμαρχε, αγαπητέ Φάνη, τις ημέρες της καταστροφικής πυρκαγιάς του καλοκαιριού του 2021. Θυμάμαι τότε τον πανικό, την απογοήτευση, την οργή στη φωνή σας γι’ αυτή την τεράστια φυσική καταστροφή. Και θυμάμαι πολύ καλά -κάποιοι από εσάς ήσασταν εκεί- μία σύσκεψη την οποία είχαμε κάνει στην Ιστιαία, στις 11 Νοεμβρίου του 2021 -αν θυμάμαι καλά, μία βροχερή μέρα-, τότε ήρθαμε μαζί με τον Σταύρο Μπένο και ένα εκτενές κυβερνητικό κλιμάκιο να σας μιλήσουμε και να σας παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για τη βόρεια Εύβοια και πώς θα μετατρέψουμε αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή σε μία ευκαιρία ανάταξης και επαναπροσδιορισμού της θέσης της βόρειας Εύβοιας στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας.

Θυμάμαι τότε στα βλέμματά σας ακόμα αρκετή καχυποψία, επιφυλάξεις: «μήπως ήρθαν αυτοί», Σεβασμιώτατοι, «να μας πουν πάλι αυτά τα οποία πάντα λένε οι πολιτικοί μετά από μια φυσική καταστροφή και στη συνέχεια να εξαφανιστούν, μόνο για να μας θυμηθούν στις επόμενες εκλογές, να μας εξηγήσουν γιατί δεν έκαναν αυτά τα οποία είπαν;».

Αποδείξαμε ότι αυτή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο».

«Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος έχει επισκεφθεί την περιοχή πολλές φορές, έχει σκύψει πάνω στα προβλήματα της βόρειας Εύβοιας, έχει δώσει λύσεις μαζί με την Περιφέρεια και μαζί με τους Δήμους. Και, μαζί με τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, γίνεται πράγματι στην Εύβοια, και ειδικά στη βόρεια Εύβοια, μια κοσμογονία έργων.

Δεν μιλάμε μόνο για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο -καλά κάνεις, Φάνη, και το λες- χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που λένε: «πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης;». Εδώ πάνε, σε έργα υποδομής, σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρίες, που αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο δρόμος. Είναι τα δεκάδες εκατομμύρια των έργων του «Daniel», γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιοχή χτυπήθηκε από τη φωτιά, χτυπήθηκε μετά και από τον «Daniel». Είναι και οι σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα για την ανάταξη του φυσικού περιβάλλοντος, για την προστασία του, τα έργα Antinero τα οποία έχουν γίνει.

Παραπάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν, προκειμένου να προστατεύσουμε τα εδάφη, να κάνουμε σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα και να επιτρέψουμε, Σεβασμιώτατε, σε αυτό το θαύμα της φύσης να εξελιχθεί έτσι όπως μόνο η ίδια η φύση γνωρίζει.

Έβλεπα -και θα δώσουμε στη δημοσιότητα- εικόνες από τους δορυφόρους μας, τους ελληνικούς δορυφόρους μας πια, που παρουσιάζουν την ιστορία της φυσικής αναγέννησης αυτής της περιοχής, από την πυρκαγιά του 2021 μέχρι σήμερα.

Πράγματι, έχει συντελεστεί εδώ ένα θαύμα. Συν Αθηνά και χείρα κίνει, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας προστατεύοντας τα εδάφη, κάνοντας αντιδιαβρωτικά έργα, όμως η ίδια η φύση ανακάμπτει με πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που περιμέναμε και εμείς».

Η θέση του για την τουριστική ανάπτυξη και κοινωνικές υποδομές:

«η βόρεια Εύβοια σήμερα είναι μια περιοχή που κατάφερε και προστάτευσε τον πληθυσμό της, μείωσε την ανεργία, δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, γίνεται τουριστικός προορισμός και αυτός ο δρόμος βοηθάει πολύ. Μέσα από το North Evia Pass πολλοί συμπολίτες μας που δεν γνώριζαν την περιοχή τη γνώρισαν και την επισκέπτονται και πάλι. Και αυτό μας επιτρέπει να ατενίσουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Επενδύσαμε στις κοινωνικές υποδομές. Εγώ είμαι πολύ υπερήφανος, το είπε και ο κ. Δήμαρχος, που το πρώτο -θα το ξαναπώ- το πρώτο κέντρο αιμοκάθαρσης σε πρωτοβάθμια δομή υγείας έγινε εδώ, στην Ιστιαία. Είναι η πρώτη τέτοια δομή την οποία κάνουμε, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, οι οποίοι αναγκάζονταν να πάνε μέχρι τη Χαλκίδα τρεις φορές την εβδομάδα, να μπορούμε να τους περιθάλψουμε εδώ.

Και όχι μόνο. Ξέρετε πόσοι τουρίστες αναζητούν προορισμούς στους οποίους θα μπορούν να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση; Και τώρα που θα τους βρουν εδώ, στην Ιστιαία, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι προσθέτουμε ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη βόρεια Εύβοια για να προσελκύσει τουρίστες οι οποίοι πρέπει να τύχουν αυτής της ιατρικής περίθαλψης».

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Όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τέλος των «παρατημένων» έργων:

«Έχουν γίνει, λοιπόν, πολλά. Απομένει, φυσικά, να γίνουν ακόμα περισσότερα. Διότι οι εκκρεμότητες της Εύβοιας ως προς τις υποδομές, με το παρελθόν, ένα παρατημένο παρελθόν… Θέλω να αναλογιστείτε πόσοι πολιτικοί στο παρελθόν πέρασαν από εδώ και σας έταξαν έργα και πόσοι και ποιοι τελικά είναι αυτοί οι οποίοι αυτά τα οποία είπαν…

Εμείς ερχόμαστε και τα κάνουμε πράξη. Και συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ. Θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να επισκεφτούμε το εργοτάξιο ενός έργου, το οποίο και αυτό είχε πάρει τα χαρακτηριστικά του «Γιοφυριού της Άρτας»: παράκαμψη της Χαλκίδας ακούγαμε, παράκαμψη της Χαλκίδας δεν βλέπαμε. Ε, τώρα τη βλέπουμε την παράκαμψη της Χαλκίδας να κατασκευάζεται και να ολοκληρώνεται, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Και πολλά ακόμα, για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια.

Η κυβέρνηση αυτή, κυρίες και κύριοι, δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα «τσιτάτα» των 20 δευτερολέπτων, όταν όμως ο πολίτης θέλει να φύγει από τη Χαλκίδα και να έρθει στην Αιδηψό, όταν ο επισκέπτης θα περάσει από αυτόν τον δρόμο και θα πει «εδώ μπορώ να περάσω με ασφάλεια», τότε θα πει ότι ναι, κάτι έγινε, κάτι άλλαξε, κάναμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες.

Δεν υποσχόμαστε θαύματα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Και ξέρουμε ότι το ταξίδι αυτό, μιας και είμαστε εδώ σε έναν δρόμο, το ταξίδι αυτό συνεχίζεται, δεν σταματά εδώ. Και θα ξέρετε ότι, όπως ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις που δώσαμε στις τοπικές κοινωνίες το 2021 και ολοκληρώνονται, μπορεί με καθυστερήσεις, μπορεί με ατέλειες, αλλά με μια κυβέρνηση η οποία πάντως προσπαθεί, συνομιλεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν μας ενδιέφερε ποτέ η κομματική προέλευση κανενός Δημάρχου, το ξέρετε καλά. Συνεννοούμαστε εδώ και είναι ένα εξαιρετικό υπόδειγμα συνεργασίας που έχουμε με την Περιφέρεια και με τους Δήμους, διότι τελικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο εάν συνεργαστούμε.

Το ταξίδι, λοιπόν, αυτό συνεχίζεται. Οι δεσμεύσεις που θα αναλάβουμε από εδώ και στο εξής θα υλοποιηθούν. Γνωρίζω τη μεγάλη εκκρεμότητα: συνάδελφοι Βουλευτές με τους οποίους έχω μία εξαιρετική σχέση και οι οποίοι πάντα είναι δημιουργικά πιεστικοί για τα θέματα της Εύβοιας, όπως πρέπει να είναι, μονίμως μου θίγουν το ζήτημα του κεντρικού βόρειου άξονα.

Η Περιφέρεια έχει τα χρήματα για να υλοποιήσει τις μελέτες οι οποίες απαιτούνται, διότι και εδώ δεν βρήκαμε, δυστυχώς, την απαραίτητη προετοιμασία για να μπορούμε να κινηθούμε σύντομα.

Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον».