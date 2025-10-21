Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Αιτήσεις αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Αιτήσεις αντισυνταγματικότητας προτίθενται να καταθέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κυβερνητική τροπολογία σχετικά με την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ,μέχρι αύτη την ώρα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά αλλά και Πλεύση Ελευθερίας, έχουν ανακοινώσει μέσω των κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων πως θα καταθέσουν σχετικές ενστάσεις. Τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας αναμένεται να στηρίξει σύσωμη η αντιπολίτευση.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα πάρει τον λόγο, συζητείται σήμερα (21/10), η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης σημασίας του καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.

Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.