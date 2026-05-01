Νέα ανακοίνωση ΥΠΕΞ για το Global Sumud Flotilla: Στην Κρήτη οι 176 ακτιβιστές - 31 χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα μέλη της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, μετά την επίθεση Ισραηλινών στρατιωτών ανοιχτά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ ενημέρωσε ότι 176 άτομα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Κρήτης για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής.

Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους.