Νέα δήλωση Λαζαρίδη: «Η σκευωρία που έστησαν για να με εξοντώσει θα πέσει στο κενό»

«Για σκευωρία» εναντίον του κάνει λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης, σε δήλωση λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του.

Μακάριος Λαζαρίδης
Ο Μακάριος Λαζαρίδης | EUROKINISSI
Στην δεύτερη του δήλωση, μετά την παραίτησή του, προσχώρησε σήμερα (23/4) ο Μακάριος Λαζαρίδης, και μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για «σκευωρία που έστησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. 

Αναλυτικότερα, δήλωσε: «Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά.

Διαβάστε επίσης: Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης

Πολύ σύντομα, όλοι αυτοί θα λάβουν τις απαντήσεις τους. Και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα, καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και στους Καβαλιώτες, σε αυτούς τους ανθρώπου, οι οποίοι για δύο συνεχόμενες φορές, με έχουν στείλει στο ελληνικό Κοινοβούλιο», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ