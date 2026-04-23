Νέα δήλωση Λαζαρίδη: «Η σκευωρία που έστησαν για να με εξοντώσει θα πέσει στο κενό»

Στην δεύτερη του δήλωση, μετά την παραίτησή του, προσχώρησε σήμερα (23/4) ο Μακάριος Λαζαρίδης, και μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για «σκευωρία που έστησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.
Αναλυτικότερα, δήλωσε: «Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά.
Πολύ σύντομα, όλοι αυτοί θα λάβουν τις απαντήσεις τους. Και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα, καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και στους Καβαλιώτες, σε αυτούς τους ανθρώπου, οι οποίοι για δύο συνεχόμενες φορές, με έχουν στείλει στο ελληνικό Κοινοβούλιο», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.
