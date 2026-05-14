Νέα κόντρα Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Είστε παρακρατικός - Είστε υποκρίτρια»

Ακόμη μια έντονη αντιπαράθεση έλαβε χώρα στη Βουλή ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη, με φόντο την υπόθεση των Τεμπών.

Η ένταση σημειώνεται τη στιγμή που την Παρασκευή το πρωί θα συζητηθεί το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μηνύσεις που έχουν γίνει εις βάρος της, γεγονός που φούντωσε παραπάνω την πολιτική κόντρα.

«Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών», είπε αρχικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και συνέχισε: «Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη θα σας κάνω δεκαπέντε μηνύσεις την εβδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές».

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, εξίσου με αιχμηρό τόνο.

«Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας, και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει.

Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δύο θέσεις δίπλα σας. η οποία έχει πάει στην Επιθεώρηση Εργασίας», είπε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή.

