Νέες κατηγορίες σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εξέδωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου κάνοντας λόγο για «χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειας μου με αισχρά υπονοούμενα κατά της μητέρας μου».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποκάλυψε, μάλιστα, στο Action24 ότι έχει κινηθεί νομικά κατά του τραγουδιστή.

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«Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί νομικά ενώ άφησε και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος» είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Τόνισε πως «το ένα αφορά τη μητέρα μου και δεν σηκώνω κουβέντα και κάθε νοήμων προστατεύει τη μητέρα του και την αξιοπρέπειά της». Στη συνέχεια η κυρία Λατινοπούλου δεν δίστασε να κατηγορήσει τα αριστερά κόμματα για τπο ότι δεν είπαν τίποτα:

«Εξαιρούνται οι αριστερούληδες ευαισθητούληδες που κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι», είπε χαρακτηριστικά.



«Όταν αφήνει υπονοούμενα θα απαντήσει την ελληνική δικαιοσύνη για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τον Βασίλη Παϊτέρη.