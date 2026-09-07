Νίκος Μπλόσκας στο Reader: «Η Χαλκιδική έχει πρόβλημα με τον τουρισμό, όλοι θέλουν να πάνε, αλλά για λίγο»

Ο Νίκος Μπλόσκας, Διευθυντής Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, κάθισε στο περίπτερο του Reader στην 90ή ΔΕΘ, μιλώντας με τον Ηλία Αναστασιάδη για τον τουρισμό και τις προοοπτικές αυτού στη Χαλκιδική.
Εισαγωγικά, συνόψισε το πρόβλημα που βιώνει με τον τουρισμό η περιοχή λέγοντας «Το πρόβλημα της Χαλκιδικής είναι ότι είναι ένας τόπος όπου όλοι θέλουν να πάνε, αλλά για λίγο. Όταν εσείς φεύγετε, εμείς μένουμε».
Νίκος Μπλόσκας: «Οι κάτοικοι πρέπει να είναι αρμόδιοι»
Συνεχίζοντας σχολίασε: «Και μένουμε με υποδομές σχεδιασμένες για να εξυπηρετήσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ο οποίος προφανώς το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται εκθετικά. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια πίεση στις υποδομές.
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Επίσης ο τουρισμός, αν και είναι η ναυαρχίδα μας μαζί με τη γεωργία, βιώνει μία συγκέντρωση μεγάλων μονάδων. Ωστόσο η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι ο τουρισμός δεν έχει κοινωνικοποιηθεί.
Δεν έχει διαχυθεί στους κατοίκους, οι οποίοι πρέπει να είναι και οι φορείς, οι οποίοι είναι και οι μόνοι αρμόδιοι και ικανοί να περάσουν στον επισκέπτη την πραγματική εμπειρία της Χαλκιδικής».
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