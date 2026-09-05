Χάρης Δούκας στο Reader: «Στόχος μας να λυθεί το κυκλοφοριακό στην Αθήνα» – Άμεσα η πιλοτική δημοτική συγκοινωνία

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας φιλοξενήθηκε και στο περίπτερο του Reader στη ΔΕΘ, κάνοντας με τον Ηλία Αναστασιάδη έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας στο «τιμόνι» της πρωτεύουσας.

Τι σου έχει μάθει η Δημαρχία της Αθήνας, που δεν μπορούσες να φανταστείς τότε, ξεκινώντας;

«Καταρχάς δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είμαι Δήμαρχος. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν ήμουν αυτοδιοικητικό στέλεχος, οπότε είναι από μόνο του μία ανατροπή. Επίσης μου έμαθε ότι οι μεγάλες νίκες είναι πολύ μικρές αλλαγές που κάνεις καθημερινά.

Είναι ένας τεράστιος οργανισμός η Αθήνα, απίστευτα γραφειοκρατικός, νομίζω, όπως συνολικά η χώρα. Και χρειάζεται θεσμικούς ακτιβισμούς, πολύ μεγάλη υπομονή, επιμονή και στομάχι. Μου έμαθε, λοιπόν, να παλεύω καθημερινά, ακόμα για το αυτονόητο, για να γίνεται πράξη».

Δούκας για μετρό: «Δεν θα έχουμε Γραμμή 4 το 2027»

Ποιο είναι το ένα πρόβλημα που, τέτοια εποχή του χρόνου, αν τα ξαναπούμε εδώ, θα ήθελες να έχεις λύσει στην Αθήνα;

«Το κυκλοφοριακό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και λέω να το έχω λύσει, ξέροντας ότι, για να λυθεί χρειάζεται επιπλέον στάση στο Μετρό, άρα τη γραμμή 4 του Μετρό, που δεν θα έχουμε έτοιμο το Μετρό σίγουρα τον επόμενο χρόνο, νομίζω, θα πάει πολύ πέρα.

Διαβάστε ακόμα: Ο CEO της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς στο Reader: «Νέοι συρμοί, μικρότεροι χρόνοι στο μετρό Αθήνας το 2027»

Αλλά θα έχουμε δημοτική συγκοινωνία. Ξεκινάμε πιλοτικά άμεσα. Κοινωνικό κλιματικό ταμείο χρηματοδότηση.

Και νομίζω, επίσης, ότι διότι στις άλλες κινήσεις που έχουμε κάνει, όπως η περίφημη Όλγας που άνοιξε επιτέλους ως πολυτροπικός δρόμος και στις άλλες κινήσεις, νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική βελτίωση».

Δούκας: «Η Θεσσαλονίκη ήταν η ζωή μου»

Μιας και είπες για το κυκλοφοριακό, θα ήθελα λίγο να κάνεις μια σύγκριση μικρή Θεσσαλονίκης - Αθήνας

«Είμαι φοιτητής Θεσσαλονίκης. Έχω περάσει πέντε καταπληκτικά χρόνια. Ζηλεύω πάρα πολύ την περατζάδα δίπλα στην θάλασσα. Δεν το έχουμε αυτό στην Αθήνα. Δεν έχουμε θάλασσα. Είναι καταπληκτική.

Και μου αρέσει επίσης πάρα πολύ, παρότι και η Αθήνα έχει πάρα πολλές δραστηριότητες, η διασκέδαση, η φοιτητούπολη. Και είναι αυτή η νοσταλγία πάντα όταν έρχομαι. Τώρα νομίζω είναι η καλύτερη πόλη για να περάσει κανείς φοιτητής.

Στην Αθήνα δεν είναι έτσι. Η Αθήνα είναι περισσότερο απόμακρη. Τα πανεπιστήμια είναι, ας το πούμε έτσι, περισσότερο τυπική διαδικασία.

Εδώ θυμάμαι ξύπναγα το πρωί και ήταν η ζωή μου. Έπινα καφέ, κάναμε μετά μαθήματα, τα εργαστήρια στο πολυτεχνείο, τρώγαμε και βγαίναμε το βράδυ και γυρνούσαμε ξανά πολύ αργά το βράδυ. Στην Αθήνα δεν είναι έτσι».

Έχεις μια κλασική ιστορία Θεσσαλονίκης που λες ακόμα στους φίλους σου;

«Εντάξει, έχουμε πολλές ιστορίες με τα ρεμπετάδικα εδώ, με τα καλοκαίρια που πηγαινοερχόμασταν Χαλκιδική ακόμα και αυθημερόν. Η Θεσσαλονίκη είναι μυθιστορηματική πόλη και γι' αυτό και πολύ δύσκολα φεύγεις. Το κατάφερα και έφυγα.

Διαβάστε ακόμα: Κικίλιας στο Reader από τη ΔΕΘ: «Κρατήσαμε σταθερές τις τιμές στα ακτοπλοϊκά παρά την ακρίβεια»

Κλείνοντας πάλι λίγο με τη Δημαρχία, πράγματα για τα οποία είσαι περήφανος που έχουν γίνει

«Τα περισσότερα κρίσιμα που βάλαμε στόχο στα τρία σχεδόν χρόνια τα έχουμε πετύχει και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δηλαδή είχαμε πει πέντε χιλιάδες δέντρα την χρονιά, το πετύχαμε.

Είχαμε πει ότι το έργο του Παναθηναϊκού και της διπλής ανάπλασης, που ήταν ένα νεκρό έργο χωρίς σφιγμό, θα το επανεκινήσουμε και το ερώτημα θα είναι όχι αν θα ξεκινήσει, αλλά πότε θα είναι έτοιμο.

Το έχουμε καταφέρει. Θα είναι έτοιμο και δίνουμε μάχη το 2027 να είναι όλα έτοιμα. Επίσης, είπαμε ότι θα ανοίξει η Όλγας.

Η Όλγας άνοιξε και είναι πολυτροπικός δρόμος. Θέλαμε να βάλουμε ένα τέλος στην ταλαιπωρία της Πανεπιστημίου, στους τρεις μήνες το καταφέραμε αυτό.

Και τα καλύτερα νομίζω είναι μπροστά μας. Έχω πολύ μεγάλη όρεξη και δίψα να προχωρήσουμε με σημαντικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα, που θα κάνουν διαφορά και μέσα στις κοινωνικές δομές, αλλά και με έργα που έχουν να κάνουν με την ομορφιά της πόλης».