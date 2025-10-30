Non stop η Λατινοπούλου: «Τι να πω, ζήτω το ΕΑΜ; Όποιου δεν του αρέσει να πάει στο Πακιστάν»

Συνεχίζει με απασχολεί, δύο ημέρες μετά την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με τις απόψεις της για τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, τις εκπαιδευτικούς που ζήτησαν να καταργηθούν οι εθνικές εορτές και τις παλαιστινικές σημαίες.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, ανέφερε για όσους κρατούν παλαιστινιακές σημαίες πως «κάνουν σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν βλέπουν την ελληνική σημαία».

Υποστήριξε ότι «είμαστε έρμαιο της Αριστεράς, ο Ρουβικώνας κάνει ό,τι θέλει, οι αριστεροί και οι ακροαριστεροι βάζουν σημαίες της Παλαιστίνης στην Ακρόπολη, οι μετανάστες γκετοποιούν τις γειτονιές.

Αυτοί το μόνο που κάνουν, είναι να παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Μέσα στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες και μια είναι η σημαία και όποιου δεν του αρέσει να πάει στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν» πρόσθεσε.

Επέμεινε, δε, ότι «θα έπρεπε να απολυθούν» οι εκπαιδευτικοί που ζητούν κατάργηση των εθνικών εορτών λέγοντας «δεν μπορείς να μην σέβεσαι τη σημαία και να λες να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Αυτός ονομάζεται εκπαιδευτικός και του εμπιστεύονται οι γονείς με τα παιδιά τους; Είδαμε εκπαιδευτικό να λέει τη σημαία σεντόνι. Αυτά τα κόβεις από την αρχή. Δεν θα περιμένεις να πολλαπλασιαστεί η ασθένεια, αν συμβεί καήκαμε».

Για τη στάση του ΚΚΕ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είπε, ότι «τα σχολεία μας δεν θα γίνουν φυτώρια των κομμουνιστικών θεωριών και δεν θα γίνονται παιδομαζώματα», ενώ επέμεινε «θα ξαναπώ "Ζήτω η Ελλάδα, το Έθνος, ο Μεταξάς", τι να πω "Ζήτω το ΕΑΜ";».