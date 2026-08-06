Ο Γεωργιάδης απαντά μετά τον σάλο για το ΤΕΠ στην Κόρινθο: «Έκτισαν πάλι αφήγημα κατάρρευσης»

Για τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες με φόντο την κατάρρευση οροφής στο νέο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο Κορίνθου, πήρε θέση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρητση στα κοινωνικά δίκτυα εξηγεί πώς έπεσε η οροφή και διαψεύδει τα περί κατάρρευσης της οροφής.

Υπενθυμίζεται ότι, η καταγγελία για την οροφή από το ΔΣ των εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου έρχεται μόλις ένα μήνα μετά τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Αναλυτικά η ανάρτηση του

Ο Υπουργός Υγείας, ανήρτησε στο X: «Χθες στα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου είχαμε ένα ατύχημα. Κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη μια κουρτίνα οροφής, διότι λέει κάπου είχε μπλεχτεί, με συνέπεια να ξηλώσουν τμήμα της ψευδοροφής. Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν. Την επισκευάσαμε σε 2 ώρες και τώρα είναι πάλι μία χαρά.

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Πάνω σε αυτό έκτισαν πάλι αφήγημα κατάρρευσης κλπ και το πιο καινούργιο κτίριο αν πας και το βαρέσεις με ένα σφυρί θα σπάσει. Τί είδους κριτική είναι αυτή πια; Δεν έχουν βαρεθεί να κάνουν τέτοια μίζερη κριτική σε όλα πλέον;

Υγ. Στην πρώτη φωτό η ζημιά χθες, στις επόμενες πως είναι τώρα», δήλωσε παραθέτοντας δύο φωτογραφίες από το πώς ήταν η αίθουσα πριν και πώς μετά το συμβάν.

Χθες στα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου είχαμε ένα ατύχημα. Κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη μια κουρτίνα οροφής, διότι λέει κάπου είχε μπλεχτεί, με συνέπεια να ξηλώσουν τμήμα της ψευδοροφής. Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν. Την επισκευάσαμε σε 2 ώρες και τώρα είναι πάλι… pic.twitter.com/zImHGPaOQa — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026