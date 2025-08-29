Όσο απίστευτο και αν σας φαίνεται, μπορεί για πολλά επαγγέλματα να υπάρχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, όμως για ορισμένα και μάλιστα για μερικά ιδιαίτερα δημοφιλή δεν υπάρχει κάτι το φοβερό. Αυτό έρχεται να θεραπεύσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσιάζει σήμερα στο Υπουργικό ο Τάκης Θεοδωρικάκος και το οποίο περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν ιδιαίτερα τα σπα, σαλόνια ομορφιάς ή τα καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες σολάριουμ. Μπορεί να ακούγεται αστείο σε μερικούς, αλλά δεν είναι, καθώς ο κλάδος είναι θαλερός και με μεγάλο πελατολόγιο.

Τι άκουσε ο Μητσοτάκης από τους βουλευτές

Ενώ συνήθως στις συγκεντρώσεις με βουλευτές της ΝΔ πριν τη ΔΕΘ συνήθως η γκρίνια πάει σύννεφο, εντούτοις χθες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άκουσε πολλά παράπονα από τους γαλάζιους βουλευτές. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν εγέρθησαν θέματα, όμως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε μετά σε συνεργάτες του ότι το κλίμα ήταν το καλύτερο που είχε συναντήσει όλες τις φορές που ανέβηκε στη συμπρωτεύουσα. Οι βουλευτές μετέφεραν ανησυχίες π.χ. για την ακρίβεια και το κόστος ζωής στις γειτονιές της πόλης, ενώ τόνισαν και την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία του κυβερνητικού έργου. Κάποιοι επέμειναν στην ανάγκη να μην ξεφύγουν τα έργα από τα χρονοδιαγράμματα, ενώ ο Μητσοτάκης τους διαβεβαίωσε ότι το άλλο Σάββατο θα ακούσουν ορισμένα ενδιαφέροντα πράγματα, κυρίως για οικογένειες, πολύτεκνους κ.ο.κ, χωρίς όμως να μπει (αναμενόμενα) σε λεπτομέρειες.

Διαβάστε ακόμα: Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί επιλέγει να αποφεύγει το «σκληρό ροκ» με την αντιπολίτευση ενόψει της ΔΕΘ

Η shortlist των τριών

Για τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ ρεαλιστικά παίζουν τρία ονόματα. Κάποιοι εντός κυβέρνησης προτιμούν τη Ζωή Ράπτη. Άλλοι, εισηγήθηκαν το όνομα του βουλευτή Λάρισας Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος είναι μαχητικός και δεν έχει πάρει όσες θέσεις ευθύνης θα αναλογούσαν στη μεγάλη του πείρα. Μια τρίτη περίπτωση είναι αυτή του Γιώργου Στύλιου, τον οποίον εκτιμά ο Μητσοτάκης, ακούω όμως ότι ο ίδιος δεν είναι και τόσο ζεστός. Οι αποφάσεις επίκεινται, αλλά γενικώς θα συνιστούσα μια φειδώ με τα ονόματα που ακούγονται, καθώς πολλοί αυτοπροτείνονται, μπας και τους το προτείνει ο Μητσοτάκης.

Διαβάστε ακόμα: Κωνσταντοπούλου για κόμμα Τσίπρα: «Κάνει ζωάρα και του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας»

Μετά τη ΔΕΘ σύγκληση της ΚΟ

Πάντως αρκετοί βουλευτές ζητούν σύγκληση της ΚΟ για να συζητηθούν όλα όσα άκουσαν στην διάρκεια του καλοκαιριού από τους πολίτες και κυρίως για να αποφορτιστεί το κλίμα που ήταν κάπως εύφλεκτο πριν κλείσει η Βουλή. Στο Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν πως η συνεδρίαση θα γίνει, αλλά μετά τη ΔΕΘ, ώστε να έχει δημιουργηθεί ήδη ένα καλό κλίμα για την κυβέρνηση.

Ξεσπάθωσε η Ζωή κατά Τσίπρα

Σας έγραφα χθες για την τοξικότητα που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώρας με αφορμή την κόντρα του Μαρινάκη με το ΠΑΣΟΚ. Χθες έτυχε να παρακολουθήσω την εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Open και δεν πίστευα στα αυτιά μου με όσα έλεγε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Το καλύτερο που κράτησα ήταν η άποψη της για το τι εννοούσε ο πρώην Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι του λείπει η πολιτική. «Καταλαβαίνετε τι λέει: μου λείπουν τα φράγκα που είχα στην εξουσία»! Η κλιμάκωση της επίθεσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα έχει δυο αφορμές: η πρώτη όπως φαίνεται είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση σε μια αναμέτρηση Μητσοτάκη-Τσίπρα, ώστε να επαναληφθούν οι εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023 κι αυτό βγάζει εκτός κάδρου αντιπαράθεσης την κ. Κωνσταντοπούλου. Η δεύτερη, ότι η Ζωή σκοράρει στις μικρές ηλικίες και δεν θέλει να χάσει αυτή την πρωτιά από μια νέα είσοδο στο πολιτικό σκηνικό.

Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για 13ο και 14ο μισθό

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην κατάθεση τροπολογίας για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Ρώτησα στέλεχος του κόμματος γιατί θεωρεί πως η κυβέρνηση δεν το αποδέχεται, ή δεν το προχωρά αφού θα το πιστωνόταν η ίδια. «Για να κρατά τον κόσμο όμηρο με επιδόματα» ήταν η απάντηση. Δεν συμφωνώ. Το κόστος είναι κοντά στο 1,5 δισ. για τον 13ο μισθό, όσο περίπου κοστίζει το καλάθι της ΔΕΘ που θα παρουσιάσει ο Μητσοτάκης το μεθεπόμενο Σάββατο.