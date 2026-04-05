Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά ξεκάθαρα για «διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου» αναφορικά με τις νέες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύσσωμη η αντιπολίτευση «χτυπά» τόσο τον ίδιο όσο και συνολικά την κυβέρνηση. Παράλληλα, στο τραπέζι μπαίνει ακόμη και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών με πολιτικούς αντιπάλους να καλούν τον πρωθυπουργό να προσφύγει στις κάλπες.

Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, μίλησε για «νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το "Βαθύ Κράτος"» προαναγγέλοντας το διάγγελμα στο οποίο θα προβεί τη Μεγάλη Δευτέρα, που ουσιαστικά θα είναι η δική του παρέμβαση μετά από τις νέες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που οδήγησαν, άλλωστε, σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

«Είναι αίθουσα αναμονής δικαστηρίου»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με δική του ανάρτηση στα social media σχολίασε δεικτικά πως «11 βουλευτές και δύο υπουργοί υπόδικοι, αυτό δεν είναι σίγουρα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι αίθουσα αναμονής δικαστηρίου». Συνεχίζοντας, δε, στον ίδιο τόνο και αναφερόμενος στις πρόσφατες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, επισημαίνει πως επί της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, «είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο πρωθυπουργός, αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

«Ως εδώ δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας την χαρίσει κανείς, θα την κερδίσουμε μαζί, με εκλογές τώρα» κατέληξε.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: «Διαφθορά, μίζα και ρεμούλα»

Στην ίδια σκληρή γραμμή ήταν και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από τα όσα υποστήριξε ο πρωθυπουργός. Η Κουμουνδούρου σχολίασε πως: «(...) τολμά να αυτοπαρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής που εξυγίανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νονός του επιτελικού κράτους της διαφθοράς, της μίζας και της ρεμούλας δεν μπορεί να μιλά για το "Βαθύ Κράτος", γιατί ο ίδιος είναι το πιο Βαθύ και Σκοτεινό κράτος και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Predator και στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών λειτούργησε ως τροχοπέδη στην έρευνα και στην αποκάλυψη της αλήθειας»

Ζητά άμεσα εκλογές η Νέα Αριστερά

Από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, μέσω του γραμματέα της, Γραβριήλ Σακελλαρίδη, θέτει κι επίσημα θέμα εκλογών. «Το βαθύ κράτος είστε εσείς κ. Μητσοτάκη και η αυλή σας. Παλιότερα, την περίοδο 2015-2019, το αγαπημένο σας "σκάνδαλο" ήταν να βγάζετε ΦΕΚ με διορισμούς μετακλητών υπαλλήλων στα Υπουργεία που γίνονταν με διαφανή και νόμιμο τρόπο. Σήμερα έχετε διπλασιάσει τους μετακλητούς υπαλλήλους στα Υπουργεία και δεν σηκώνεται φύλλο» σημείωσε ο κ. Σακελλαρίδης για να καταλήξει: « Η κυβέρνησή σας καταρρέει στην δυσωδία των σκανδάλων που παράγετε με ρυθμού ταχύτερους, από αυτούς που η κοινωνία μπορεί να παρακολουθήσει. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών».

ΚΚΕ: «Σαπίλα και τρωκτικά»

Αλλά και το ΚΚΕ, με ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά». αναφέρει πως: «το κρίσιμο για το λαό είναι να απαλλαγεί όχι μόνο από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά συνολικά απ' τη βάρβαρη πολιτική που παράγει όχι μόνο σκάνδαλα, αλλά συνεχώς νέα αδιέξοδα σε βάρος της ζωής του, ανοίγοντας με τον αγώνα του έναν πιο ελπιδοφόρο δρόμο για τον ίδιο και τα παιδιά του».

📌Για την ανάρτηση Μητσοτάκη



🔴Αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης σαν να μην είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης που είναι βουτηγμένη στη σαπίλα του σκανδάλου του #ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας προκλητικά για «αστοχίες», όταν μια ολόκληρη βιομηχανία…

Θυμήθηκε τις... σαχλαμάρες, ο Βελόπουλος

«Όταν η Ελληνική Λύση κατήγγειλε κοινοβουλευτικά το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για "σαχλαμάρες". Σήμερα, με θράσος μιλά για "αστοχίες και παθογένειες δεκαετιών", όταν ο ίδιος και το κόμμα του κυβερνά επί μισό αιώνα», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τόσο οι "παθογένειες δεκαετιών" όσο και οι "γαλάζιες ακρίδες" θα ξεριζωθούν μόνο με την Ελληνική Λύση».

«Από τις πρώτες διαρροές της νέας δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδύεται η δυσωδία της δράσης μιας εγκληματικής οργάνωσης με πρωταγωνιστές βουλευτές της ΝΔ και διοικητικούς παράγοντες του Οργανισμού. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ένα παρασύστημα διαφθοράς είναι βαθιά ριζωμένο στη χώρα και οποιοδήποτε “μπάλωμα” για επικοινωνιακούς λόγους δεν αρκεί για να αλλάξει κάτι ουσιωδώς, ιδίως αν ισχύουν τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη συγγενική σχέση του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινά με τον υπόδικο πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά», αναφέρει η ΝΙΚΗ και «ζητά άμεσες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και ανεμπόδιστη λειτουργία της Δικαιοσύνης».