Ο πρώην υπουργός με το «βαρύ» όνομα στην πολιτική που δηλώνει στο Πόθεν Έσχες 122 ακίνητα!

Η δημοσίευση των φετινών δηλώσεων Πόθεν Έσχες των πολιτικών, έφερε στο προσκήνιο και πάλι, την περιουσιακή κατάσταση των Ελλήνων βουλευτών, νυν και πρώην.

Με μία πιο προσεκτική και ενδελεχή ματιά θα διαπιστώσει κανείς πως ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δηλώνει εγγραφές 122 ακινήτων σε Αθήνα, Πάρο, Μυστρά, κάτι που τον βάζει αυτόματα στην κορυφή των συζητήσεων, που τις τελευταίες ώρες, δίνουν και παίρνουν, αναφορικά με την περιουσιακή τους κατάσταση.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης | Aris Oikonomou - SOOC

Διαβάστε ακόμα: Το πόθεν έσχες του Κώστα Αχ. Καραμανλή: Περιουσία με 23 ακίνητα και 3 αυτοκίνητα

Για το έτος 2023 λοιπόν, ο πρώην υπουργός Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πρέπει να τονιστεί πως πλέον δεν έχει δημόσιο αξίωμα, δηλώνει εισόδημα 42.107,82 ευρώ, επενδυτικά προϊόντα (χρεώγραφα, μετοχές κ.ά.) που αποτιμώνται σε 82.211,02 ευρώ και τραπεζικές καταθέσεις 253.283,8 ευρώ.

Εισόδημα Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Εχει δανειακές υποχρεώσεις ύψους 328,600 ευρώ και οφειλόμενο ποσό 258.355,19 ευρώ.

Δάνεια Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Ως προς την ακίνητη περιουσία του ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δηλώνει 122 εγγραφές ακινήτων.

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Πόθεν Έσχες Βαρβιτσιώτη | Βουλή

Οι διευκρινίσεις που είχε δώσει το 2023 για τα 122 ακίνητα

Τον Νοέμβριο του 2023, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της δήλωσης του Πόθεν Έσχες, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είχε κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ δίνοντας διευκρινίσεις.

«Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων “Πόθεν Εσχες” επισημαίνω για πολλοστή φορά ότι από το σύνολο των εγγραφών της δήλωσής μου οι περισσότερες αφορούν διαφορετικά δικαιώματα σε ένα και μόνο κτίριο γραφείων όπου υποχρεωτικά κάθε δωμάτιο εμφανίζεται ως μια ξεχωριστή εγγραφή.

Σημειώνω ακόμη ότι στα δικαιώματα αυτά το ποσοστό συμμετοχής μου δεν υπερβαίνει το 11%. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί ορθά η περιουσιακή μου κατάσταση και δεν θα υπάρξει διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» επισημαίνω για πολλοστή φορά ότι από το σύνολο των εγγραφών της δήλωσής μου, οι περισσότερες αφορούν διαφορετικά δικαιώματα σε ένα & μόνο κτήριο γραφείων όπου υποχρεωτικά κάθε δωμάτιο εμφανίζεται ως μια ξεχωριστή εγγραφή.… — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) November 6, 2023

Η απόφαση να αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή και να επιστρέψει στη Ναυτιλία

Τον Ιανουάριο του 2024 και ύστερα από 24 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Κοινοβούλιο, στη διάρκεια των οποίων διετέλεσε τέσσερις φορές μέλος κυβερνήσεων, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή.

Στο κείμενο της παραίτησής του ανέφερε: «Υπηρέτησα τις θέσεις ευθύνης με απόλυτο σεβασμό στην διαφάνεια και το δημόσιο χρήμα. Συνεργάστηκα με άξιους κρατικούς λειτουργούς χωρίς κομματικές παρωπίδες. Ποτέ δεν κρύφτηκα στα δύσκολα και πάντα ανέλαβα τις ευθύνες μου κάποιες φορές με προσωπικό και πολιτικό κόστος. Έχοντας πάντα ήσυχη τη συνείδησή μου».

Διαβάστε ακόμα: Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για το Πόθεν Έσχες: «Δεν είναι νέος πλούτος, πούλησα ακίνητο»

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Πάντα πίστευα ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο την επιτυχία της στον χώρο της ναυτιλίας και η προσωπική μου συμβολή σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην πολιτική δράση. Με αυτές τις σκέψεις παραδίδω τη βουλευτική μου έδρα. Έχω ολοκληρώσει έναν κύκλο… Θέλω να επιστρέψω στον ιδιωτικό τομέα… Στη ναυτιλία…Ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί στην πολιτική δεν παύει να ασχολείται με αυτή».



