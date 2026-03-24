Οι τέσσερις άξονες της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στην ακρίβεια: «Κανένας μόνος» το μήνυμα Μαξίμου

Τέσσερις άξονες με κοινωνικό πρόσημο που εκπέμπουν το μήνυμα «κανένας μόνος του» απέναντι στην ακρίβεια, και δύο κρίσιμα οικονομικά κριτήρια συνοψίζουν το σκεπτικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πίσω από την παρέμβαση 4 μέτρων στήριξης για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι άξονες έχουν άμεση συνάρτηση με τη στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου. Οι παρεμβάσεις να ενισχύουν αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι εκείνους που το πορτοφόλι τους μπορεί ν’ αντέξει την αιφνίδια πίεση, χωρίς όμως να αδικηθεί η μεσαία τάξη.

Το σκεπτικό βασίζεται στο τρίπτυχο: στοχευμένα μέτρα, που ωφελούν πρωτίστως τους ευάλωτους, τα μεσαία στρώματα και τις οικογένειες με παιδιά, εμπλουτισμένα με τη μέριμνα για μια πιο ευρεία περίμετρο που μεταφράζεται σε μεγάλη διάχυση στην κοινωνία.

Ακρίβεια: Γιατί απευθείας επιδότηση αντί για μείωση ΦΠΑ - ΕΦΚ

«Η κυβέρνηση επέλεξε τη μέθοδο της απευθείας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και την κάρτα καυσίμων για τη βενζίνη, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι μειώσεις θα περάσουν στην τσέπη του καταναλωτή.

Ενώ αν προχωρούσε σε παρέμβαση στον ΦΠΑ, αμφισβητείται αν η μείωση τιμής θα περνούσε στην αντλία», επισήμανε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στον ALPHA. Υπογράμμισε, δε, τον περιορισμό της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της επιλογής άντλησης χρημάτων από τη φορολόγηση των κερδών από online τυχερά παιχνίδια, που αναμένεται να αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Σε ανάλογο μήκος κύματος, αποκρούοντας τα αντιπολιτευτικά πυρά περί μέτρων «ασπιρίνες» για την ακρίβεια, και επιμονής στη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για «δίκαια και γενναιόδωρα μέτρα» που διαχέονται σχεδόν στο σύνολο της κοινωνίας.

«Πού είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο diesel σήμερα; Είναι 41 λεπτά. Πού μπορούμε να τον μειώσουμε; Στα 33 λεπτά με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία. Πόσο είναι αυτό; Μείωση 8 λεπτά. Πόσο δίνουμε μείωση στην αντλία; 20 λεπτά», τόνισε.

Ακρίβεια: Κοστολογημένα μέτρα και εφεδρείες

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, τα 4 μέτρα στήριξης, σχεδιάστηκαν για να αμβλυνθούν συγκεκριμένες συνέπειες της κρίσης στον Κόλπο, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν πολλαπλασιαστικές επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να πλήξουν ευρύτερα την οικονομία.

Κατά τις ίδιες πηγές μάλιστα αυτή η δέσμη μέτρων σε συνέχεια της επιβολής προσωρινού πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στις αγορές καυσίμων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης ως ανάχωμα απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, αποδεικνύει εκ νέου ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται την κρίση στον Κόλπο με ψυχραιμία, προβαίνοντας σε «λελογισμένες και κοστολογημένες ενέργειες, αλλά και διατηρώντας δημοσιονομικές εφεδρείες» σε περίπτωση που παραταθεί η διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία.

«Το μήνυμά μας είναι ένα: η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα. Ενώ η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της, έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή. Σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πυξίδα στον προσανατολισμό της», τόνισε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας χθες τα μέτρα στήριξης.

Η δέσμη των μέτρων είχε κλειδώσει σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό το περασμένο Σάββατο. Οι παράμετροι που οδήγησαν στην επίσπευση των ανακοινώσεων ήταν αφενός η ανησυχία περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό κάθε ελληνικού νοικοκυριού, αφετέρου το Πάσχα που κινδύνευε να τιναχθεί στον αέρα υπό την έννοια των εμποδίων μετακίνησης των εκδρομέων εξαιτίας του αυξημένου κόστους της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνηση που ήδη έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ, επηρεάζοντας δραματικά τις τοπικές οικονομίες.

Ετοιμότητα για επιπλέον παρεμβάσεις

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι εφόσον ο πόλεμος έχει μακρά διάρκεια και απαιτήσει επιπλέον παρεμβάσεις στήριξης για την ακρίβεια, είναι έτοιμη να τις ενεργοποιήσει. Όχι όμως μονομιάς εξαντλώντας τις εφεδρείες.

Αλλά παρακολουθώντας το φαινόμενο το οποίο έχει μεγάλη δυναμική με διακυμάνσεις ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες την ίδια ημέρα. «Αν δούμε να εξελίσσεται το φαινόμενο, είτε στη διάρκεια του, γενικά, είτε στο βάθος του σε χειρότερες συνθήκες, τότε είναι δεδομένο πως αν και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης (ΑΝΤ1) απαντώντας σχετικά με το ενδεχόμενο ενίσχυσης των λογαριασμών ρεύματος εξαιτίας αυξήσεων στην τιμή του φυσικού αερίου.

Ταυτόχρονα, το Μέγαρο Μαξίμου αναμένει τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς το πράσινο φως ή όχι για μία νέα ρήτρα διαφυγής, που θα αυξήσει τα περιθώρια κινήσεων χωρίς τα μέτρα να προσκρούουν στις οροφές δαπανών της Ε.Ε.

Μετρά για το σύνολο της κοινωνίας

Κυβερνητικά στελέχη υπερασπίζονται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, υπογραμμίζοντας πως η επιδότηση ανά λίτρο βενζίνης με τα κριτήρια που θα χορηγηθεί καλύπτει σχεδόν το 78% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή δικύκλων, δηλαδή σχεδόν 3,1 εκατομμύριο άτομα.

Απορρίπτουν, δε, τις αιτιάσες περί «επιδότησης της κατανάλωσης» τονίζοντας τη δυνατότητα χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων σε ΜΜΜ και ΤΑΞΙ.

Αντιστοίχως, η επιχορήγηση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων από επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, προστατεύει τόσο τους ίδιους από απώλειες στο εισόδημά τους όσο και τους καταναλωτές από τη μετακύλιση του κόστους σε σειρά προϊόντων, σε μια περίοδο που εφαρμόζεται περίπου το 50% των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται σε ετήσια βάση.

Ενώ η αποζημίωση στην ουσία υποχρεωτικών εκπτώσεων με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων περίπου στα περσινά επίπεδα, προστατεύει – όπως λένε - τους νησιωτικούς πληθυσμούς και ευρύτερα την ελληνική περιφέρεια από το ενεργειακό σοκ.