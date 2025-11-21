Οι υπουργοί που έκαναν τους Κινέζους, οι θαρραλέοι που πήγαν και οι δυσκολίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Είθισται σε μεγάλες εκδηλώσεις σαν αυτή του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου να παρίστανται και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με δεδομένο το βάθος των ελληνοκινεζικών σχέσεων, οι οποίες δεν αναπτύχθηκαν χθες. Όμως, η αμηχανία της Αθήνας από τα όσα γίνονται στον άξονα ΗΠΑ-Κίνας φαίνεται ανάγλυφα από το γεγονός ότι κανένας υπουργός, ούτε υφυπουργός ήρθε στην εκδήλωση. Ήρθε μόνο ο γενικός γραμματέας του υπουργείο Εξωτερικών Δημήτρης Σκάλκος.

Οι θαρραλέοι της ΝΔ

Μένω στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου, γιατί έκαναν την εμφάνιση τους και κάποιοι βουλευτές και πρώην υπουργοί. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε την Κίνα, αλλά και ο Γιάννης Πλακιωτάκης που θήτευσε για τέσσερα χρόνια ως υπουργός Ναυτιλίας και ήρθε ως εκπρόσωπος της Βουλής. Επίσης ο παλαιός βουλευτής Β’ Πειραιώς Γιάννης Τραγάκης που έχει άρτιες σχέσεις με τους Κινέζους και είναι πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής φιλίας.

Σε άλλη γραμμή ο Καραμανλής

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Κώστας Καραμανλής υπερασπίστηκε την επιλογή της δικής του κυβέρνησης να δώσει το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους και μίλησε για τα αμοιβαία οφέλη που προκύπτουν από την ελληνοκινεζική συνεργασία. Βέβαια όταν προχώρησε η παραχώρηση στους Κινέζους δεν ζούσαμε ακριβώς στον μετα-μεταψυχροπολεμικό κόσμο του σήμερα, ούτε τα διλήμματα ήταν τόσο σκληρά. Πλέον η Ελλάδα έχει διαλέξει στρατόπεδο, καθαρά υπέρ της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή.

Το Σαββατοκύριακο των προδημοσιεύσεων

Το βιβλίο του Τσίπρα θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα και όπως είναι φυσικό, μέσα στο Σαββατοκύριακο οι εφημερίδες θα φιλοξενήσουν προδημοσιεύσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια αποσπάσματα θα επιλεγούν για ποιο φύλλο αλλά και το κατά πόσο θα αποτελέσουν πεδίο συζήτησης για να ωθήσει όλο και περισσότερο κόσμο στα βιβλιοπωλεία.

Οι δυσκολίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κάθε άλλο παρά αυτονόητο ήταν ότι η Κομισιόν θα ενέκρινε χθες το ελληνικό σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Το καλοκαίρι στην Κομισιόν υπήρχε πολύ αρνητικό κλίμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεγάλη δυσπιστία ως προς τη δυνατότητα που θα είχε η κυβέρνηση να αλλάξει την κατάσταση. Το θέμα πήρε πάνω του ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος ανέλαβε να πείσει τους κοινοτικούς ότι η κυβέρνηση θα τα αλλάξει όλα. Τελικά μετά από επίμονη διαπραγμάτευση και πολλή δουλειά, σε συνεργασία με τον Κώστα Τσιάρα και την υπόλοιπη ηγεσία του ΥΠΑΤΤ, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά το νέο σχέδιο δράσης κατατέθηκε στις 4/11 και χθες βράδυ η Κομισιόν το ενέκρινε. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για να πληρωθούν οι αγρότες την προκαταβολή (70%) της βασικής ενίσχυσης μέχρι τέλος μήνα.

Ανάσα για τη ΝΔ στις δημοσκοπήσεις

Η ενεργειακή διπλωματία και οι θετικές της εξελίξεις αποτύπωσαν μια αύξηση της συσπείρωσης της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις η οποία διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πάρουν μετρήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και θέλω να σας πω ότι βλέποντας την εικόνα των άλλων, δημιουργείται μια αίσθηση πως μπορεί σήμερα η αυτοδυναμία να φαίνεται μακρινό όνειρο, όμως η συσπείρωση θα αυξηθεί κατακόρυφα όταν σκληρύνουν τα διλήμματα. Κι όπως μου έλεγε ένας έμπειρος πολιτικός, «ο κόσμος ψηφίζει για δυο λόγους: για να τιμωρήσει ή για να εκλέξει κυβέρνηση». Σύμφωνα με το σκεπτικό του, εάν οι δεύτεροι είναι πολλοί, θα έχουν μια επιλογή στον δρόμο προς την κάλπη.

Ο Μητσοτάκης στο ΚΕΠΑ Πειραιά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νίκη Κεραμέως επισκέφθηκαν το νέο ΚΕΠΑ Πειραιά, μια δομή που αποτυπώνει το μεγάλο άλμα που επιχειρείται στην εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία. Η αλλαγή σε σχέση με μερικά μόλις χρόνια πριν είναι εντυπωσιακή: υπερδιπλασιασμός γιατρών, σύγχρονες εγκαταστάσεις και μείωση των εκκρεμών ραντεβού κατά 76% σε ενάμιση χρόνο.

Για όσους παρακολουθούν τον συγκεκριμένο τομέα, η προσπάθεια αυτή έχει πλέον και σαφές πολιτικό αποτύπωμα: με τη σταθερή στήριξη του Πρωθυπουργού, η αναμόρφωση των ΚΕΠΑ εξελίσσεται σε ένα project με μετρήσιμο και μόνιμο αποτέλεσμα.

Η Υπουργός Εργασίας παρουσίασε τους τρεις άξονες του εκσυγχρονισμού -υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, απλοποίηση- που συνθέτουν μια πιο σύγχρονη και λειτουργική αρχιτεκτονική για τα ΚΕΠΑ. Με τα νέα Κέντρα σε Γαλάτσι και Κοζάνη να βρίσκονται επίσης σε λειτουργία, η χθεσινή επίσκεψη έστειλε ένα καθαρό μήνυμα: στόχος είναι μια υπηρεσία που ανταποκρίνεται γρήγορα, αξιοπρεπώς και αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

