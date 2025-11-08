«Ομάδα Αλήθειας» για το γκαζάκι στα γραφεία τους: «Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές»

Ανακοίνωση για το γκαζάκι που εντοπίστηκε έξω από τα γραφεία της, τις πρώτες πρωϊνές ώρες στη Παλλήνη, εξέδωσε η «Ομάδα Αλήθειας» που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως δημοσίευσαν στα σόσιαλ μίντια, δεν θα τους φιμώσουν «γκαζάκια και απειλές», ενώ σημειώνουν πως οι δράστες «δεν υπολόγισαν καν τους εργαζομένους, αλλά και ότι δίπλα υπάρχει παιδικός σταθμός».

Η δήλωση της Ομάδας Αλήθειας

Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές.

Εδώ και μήνες η Ομάδα Αλήθειας έχει βρεθεί στο στόχαστρο όσων ενοχλούνται από τις αποκαλύψεις μας. Οι απειλές και η στοχοποίηση έχουν γίνει καθημερινότητα για μας.

Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι θα έφταναν στο σημείο να βάλουν γκαζάκι στα γραφεία του site http://ellada24.gr του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες.

Δεν υπολόγισαν όχι μόνο τους εργαζόμενους, τη ζωή των οποίων έθεσαν σε κίνδυνο, αλλά ούτε καν ότι ακριβώς δίπλα, στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός.

Όσο αδίστακτοι και αν είναι δεν πρόκειται να μας φιμώσουν.

Η Ομάδα Αλήθειας θα συνεχίσει πιο δυνατή από ποτέ.

Κώστας Δογάνης

Κίμων Μπένος»

