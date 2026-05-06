Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί και τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους έχει αρθεί η βουλευτική ασυλία, ως υπόπτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN, οι 13 βουλευτές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Εισαγγελία μέχρι τις 21 Μαΐου, ενώ έλαβαν ήδη σχετικά κλητήρια. Ανάμεσά τους, βρίσκονται οι εξής:

Κωνσταντίνος Σκρέκας,

Κωνσταντίνος Τσιάρας,

Ιωάννης Κεφαλογιάννης,

Δημήτριος Βαρτζόπουλος,

Παναγιώτης Μηταράκης,

Κωνσταντίνος Καραμανλής,

Μάξιμος Σενετάκης,

Βασίλειος Βασιλιάδης,

Χρήστος Μπουκώρος,

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Κατερίνα Παπακώστα

Τάσος Χατζηβασιλείου

Χαράλαμπος Αθανασίου

Ακόμα, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, δεν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις ενώ οι περισσότεροι εκ των βουλευτών φαίνεται ότι θα επιλέξουν να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος και όχι από κοντά.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς θα λάβουν απόφαση για το αν σε ποιους και σε τι θα βαθμό θα ασκήσουν διώξεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, καθώς τόσο ο κ. Μελάς, όσο και υπάλληλοι και προϊστάμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι όταν παρέλαβαν στην οικεία τους το χαρτί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μερικοί από τους βουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε λάθος στο ποσό που αναγράφεται στο έγγραφο, πράγμα που επηρεάζει τον βαθμό της δίωξης, αν φτάσουν μέχρι εκεί.

Μετά από επικοινωνία των δικηγόρων των συγκεκριμένων δύο βουλευτών, η γραμματεία παραδέχθηκε το λάθος και αναμένεται να στείλει τα χαρτιά με τα σωστά ποσά.