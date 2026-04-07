Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις με φυσική παρουσία ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, ενώ γραπτά υπομνήματα κατέθεσαν οι υπόλοιποι, με τα οποία ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου «να λάμψει η αλήθεια».

Επιπλέον, έγινε γνωστό πως στις 20 Απριλίου συνεδριάζει η επιτροπή για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην τρίτη δικογραφία, η οποία αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Στόχος είναι να προστεθεί η δικογραφία των 2 σε αυτή των 11, ώστε να συζητηθούν μαζί στην Ολομέλεια. Την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των «δύο» θα λάβει η ολομέλεια της Βουλής, σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

Θα γίνει προσπάθεια, προκειμένου η σχετική συνεδρίαση της ολομέλειας να συμπεριλάβει τόσο τη γνώμη της επιτροπής Δεοντολογίας για τους «2» όσο και τη σημερινή γνώμη της επιτροπής για τους «11».

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο κ. Αθανασίου, μέλος της επιτροπής Δεοντολογίας, δεν μετείχε στη σημερινή συνεδρίασή της και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Ιωάννα Λυτρίβη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι αναφέρεται στα υπομνήματα των 9

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο υπόμνημά του προς τα μέλη της επιτροπής, ο βουλευτής Σερρών Κ. Καραμανλής αναφέρει ότι το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, και ότι η καταβολή έλαβε χώρα αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής. Εκτιμά επίσης ότι όσα του προσάπτονται είναι απολύτως αβάσιμα, αρνείται την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης και «επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ [. . .] παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας».

Η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα λέει ότι μετέφερε εύλογο και νόμιμο αίτημα, ενώ ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε τελικά το επίμαχο κονδύλι. Ωστόσο, ζητά την άρση της ασυλίας της και θα παράσχει εξηγήσεις στις αρχές.

Ο βουλευτής Τρικάλων Κ. Σκρέκας αναφέρει ότι η υπόθεση αποτελεί ζήτημα αποκατάστασης της πραγματικής αγροτικής εκμετάλλευσης ενός πραγματικού αγρότη, το οποίο και διερεύνησε. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε κανένα σημείο το οποιοδήποτε αδίκημα και ούτε αδίκημα ηθικής αυτουργίας και ζητά την άμεση άρση της ασυλίας του.

Ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλος αναφέρει ότι «από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή» και ότι η περίπτωση του άμεσα ενδιαφερόμενου δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε κατ' ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό.

Ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης σημειώνει ότι «όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων» και ζητά την άρση της βουλευτικής ασυλίας του.

Ο βουλευτής Πέλλας Βασίλειος Βασιλειάδης σημειώνει ότι «το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητείτο μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο. Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά». Ζητά, δε, την άρση της ασυλίας του.

Ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης επισημαίνει ότι οι αναφερόμενες «έχουν ως αντικείμενο την χρονική επίσπευση και μόνο της πληρωμής νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αγρότισσας, τα οποία (δικαιώματα) υφίστατο, είχαν ήδη οριστικοποιηθεί και τα οποία αυτή εισέπραττε, επί πολλά χρόνια πριν, αλλά και μετά, από την δική μου διαμεσολάβηση». Ζητά μάλιστα την άρση της ασυλίας του.

Ο βουλευτής Μαγνησίας Χρ. Μπουκώρος επισημαίνει ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΟΠΟΚΕΠΕ, υπέρ νομίμου και δίκαιου αιτήματος βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφων. «Ουδέν ποινικό αδίκημα διέπραξα» και προκειμένου να εκθέσω τα πραγματικά γεγονότα ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών αιτούμαι να γίνει δεκτή η αίτηση για άρση ασυλίας μου» προσθέτει ο κ. Μπουκώρος.

Τέλος, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογραμμίζει ότι ουδέποτε υπέδειξε, παρακίνησε ή επέβαλε σε οιονδήποτε προς την κατεύθυνση τέλεσης αξιόποινης πράξης και ότι όταν έλαβε γνώση συνομιλιών του τότε συνεργάτη του, και που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπόνοιες για το πρόσωπό του, αποφάσισε άμεσα τη διακοπή της συνεργασίας. Ζητά, δε, την άρσης της ασυλίας του, προκειμένου η υπόθεση να αχθεί ενώπιον της τακτικής Δικαιοσύνης και να κριθεί επί της ουσίας της, με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια και την εφαρμογή του νόμου.

Οι 11 βουλευτές που ζήτησαν άρση ασυλίας:

Κατερίνα Παπακώστα

Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής

Ιωάννης Κεφαλογιάννης

Παναγιώτης Μηταράκης

Κωσταντίνος Τσιάρας

Κωσταντίνος Σκρέκας

Δημήτριος Βαρτζόπουλος

Μάξιμος Σενετάκης

Βασίλειος Βασιλειάδης

Χρήστος Μπουκώρος

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Τσιάρας: «Αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη»

«Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της Επιτροπής», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας έπειτα από την παρουσία του στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας «ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν».

«Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανός στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια», πρόσθεσε.

Μηταράκης: «Κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος»

«Το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής του ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας.

Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να «καθαρίσει» το όνομά του.