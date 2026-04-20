ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα (20/04), κεκλεισμένων των θυρών, με θέμα την ασυλία των Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαράλαμπος Αθανασίου
Χαράλαμπος Αθανασίου | EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Ελλήνων συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα (20/04), κεκλεισμένων των θυρών, με θέμα την άρση ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, όσον αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση διαφοροποιείται από τις προηγούμενες καθώς, σύμφωνα με πηγές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε αναρμόδια.

Όπως γίνεται γνωστό από την ΕΡΤ, η συνεδρίαση αναμένεται να αρχίσει στις 13:00 και η εισήγηση της Επιτροπής θα καθορίσει το επόμενο βήμα για την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναμένεται να ζητήσει την άρση της ασυλίας του, πιθανότατα μέσω υπομνήματος, όπως έχει διαμηνύσει εδώ και μέρες, απ΄όταν δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν προχώρησε σε καμία παρανομία. 

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Αθανασίου δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του ή αν θα παραστεί στην Επιτροπή, διατηρώντας επιφυλακτική στάση. Πάντως, απορρίπτει τις κατηγορίες περί παράβασης καθήκοντος.

Την τελική απόφαση για το ζήτημα θα λάβει η Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστούν και οι περιπτώσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους έχει ήδη προταθεί η άρση ασυλίας, κατόπιν και δικού τους αιτήματος, ώστε –όπως υποστηρίζουν– να αποδειχθεί άμεσα η αθωότητά τους.

