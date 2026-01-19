Ώρα μηδέν για τα αγροτικά μπλόκα: Τι θα φέρει το νέο ραντεβού με Μητσοτάκη

Τη λήξη της έντασης με τον αγροτικό κόσμο και της επί 1,5 μήνα ταλαιπωρίας των πολιτών από τους πολύωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδών επιδιώκει ο πρωθυπουργός με τη σημερινή συνάντηση στη 1 το μεσημέρι με 31 εκπροσώπους από τον «σκληρό» πυρήνα των μπλόκων. Στόχος της συνάντησης που κατέστη εφικτή υπό την προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί, είναι να αποκατασταθούν οι σχέσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους, να εξηγηθούν αναλυτικά οι βελτιώσεις στα μέτρα που ήδη ανακοινώθηκαν και να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν έχει περιθώρια για επιπλέον παρεμβάσεις, κατ’ επέκταση όπως έχει διαμηνύσει μπορούν να τεθούν επί τάπητος μόνο μέτρα που δεν μεταφράζονται σε δημοσιονομικό κόστος.

«Με χαρά να κάνουμε μία ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία αντέχει ο προϋπολογισμός, από αυτά τα οποία επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη -γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγρότες είναι μια κοινωνική ομάδα μόνο- και από αυτά, φυσικά, τα οποία μας επιτρέπει και η Ευρώπη. Διότι δεν πρόκειται να ξαναθέσουμε σε κίνδυνο τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε το περασμένο Σάββατο στον ALPHA.

Διαβάστε ακόμα: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Μητσοτάκη: Άμυνα, οικονομία και αναμονή για τους αγρότες

Θα υπάρξουν βελτιώσεις;

Η φιλοσοφία που διαπνέει το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο είναι πως η κυβέρνηση θέλει και πρέπει να στηρίξει κάθε κοινωνική ομάδα με αίσθημα δικαιοσύνης. Υπό αυτό το πρίσμα οι βελτιώσεις στο φθηνό αγροτικό ρεύμα με διεύρυνση των δικαιούχων, στο αγροτικό πετρέλαιο με αφαίρεση και του ΦΠΑ της έκπτωσης του ΕΦΚ και την απαλλαγή στην αντλία, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των καλλιεργητών τριφυλλιού και η στήριξη των κτηνοτρόφων και το 2026 λόγω της ευλογιάς, που προαναγγέλθηκαν μετά τη συνάντηση της περασμένης Τρίτης περιγράφεται ως «οροφή» όσων μπορεί να δώσει η κυβέρνηση.

«Δεν μπορεί σε κάθε συνάντηση να γίνονται και νέες παροχές», όπως το περιέγραψε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Κατ’ ουσίαν στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028 - 2034, που βρίσκεται στην κορυφή της αγροτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διακομματική επιτροπή της Βουλής για τη γεωργία που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή και σε επιμέρους πτυχές, διοικητικά ζητήματα και ρυθμίσεις.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης για Ανεστίδη: «Για 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας άνθρωποι άπειροι στα μέσα, καταφεύγουν στις ακρότητες»

Το ζήτημα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να προκαλέσει μεγάλη συζήτηση όπως και στην προηγούμενη συνάντηση είναι η αναθεώρηση των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα σύγχρονα δεδομένα. Στη συνάντηση θα γίνει και ανασκόπηση της λύσης που βρέθηκε για τον ΑΤΑΚ την περασμένη εβδομάδα.

Την Τετάρτη η μάχη στη Βουλή

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η σύγκρουση της Τετάρτης στη Βουλή για τη σύσταση της διακομματικής Επιτροπής, όπου ο πρωθυπουργός θα συγκρουστεί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, καλώντας τους εκ νέου να απαντήσουν ποιο νέο φόρο θα επέβαλλαν για την άντληση χρημάτων προς ικανοποίηση επιπλέον αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων. Αλλά και για τη στάση που τήρησαν κατά τη διάρκεια των αγροτικών μπλόκων.

Μετά τη μάχη στο εσωτερικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου θα αναδείξει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο συνομιλητή στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, θα δώσει έμφαση στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώρα, ενώ θα υπογραμμίσει και την αξία της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα μας σε μία συγκυρία όπου άλλες χώρες της Ευρώπης κλυδωνίζονται. Κατά την παρουσία του στο Νταβός ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα.