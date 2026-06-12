Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης - Τα πηγαδάκια και το χειροφίλημα

Ορκίστηκαν σήμερα, Παρασκευή (12/06), τα νέα μέλη της κυβέρνησης, από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη.

Οι Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Μαριλένα Σούκουλη, Γιώργος Κώτσηρας, Τάσος Χατζηβασιλείου και Δημήτρης Μαρκόπουλος ορκίστηκαν παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Σημειώνεται πως η κα Παπαδοπούλου παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ τη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ανέλαβε η Μαριλένα Σούκουλη.



Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Από τις εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα φαίνεται ότι η ορκωμοσία έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον κ. Μαρκόπουλο μάλιστα, να κάνει και χειροφίλημα στην κα Παπαδοπούλου.

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI