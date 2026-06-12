Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης - Τα πηγαδάκια και το χειροφίλημα

Ορκίστηκαν σήμερα, Παρασκευή (12/06), τα νέα μέλη της κυβέρνησης, από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη.
Οι Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Μαριλένα Σούκουλη, Γιώργος Κώτσηρας, Τάσος Χατζηβασιλείου και Δημήτρης Μαρκόπουλος ορκίστηκαν παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σημειώνεται πως η κα Παπαδοπούλου παραιτήθηκε από υφυπουργός Εξωτερικών και ορκίστηκε στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι μετά τον μίνι ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ τη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ανέλαβε η Μαριλένα Σούκουλη.
Από τις εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα φαίνεται ότι η ορκωμοσία έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον κ. Μαρκόπουλο μάλιστα, να κάνει και χειροφίλημα στην κα Παπαδοπούλου.
- Η καθαρή κουβέντα για την άνοιξη, η ευθύνη του Διδασκάλου και τα δύο όργανα της ΕΛΑΣ
- Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες και χαλάζι - Η πρόγνωση Μαρουσάκη (και) για την Αττική
- «Μάρτυρας»: Η απίστευτη αληθινή ιστορία, πίσω από τη σειρά που καθηλώνει στο Netflix
- Λόπεζ: «Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από τους ηθοποιούς της ταινίας True Romance»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.