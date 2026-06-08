Ανασχηματισμός: Οι τέσσερις «σημειακές» αλλαγές του Κυριάκου Μητσοτάκη και το σενάριο για πρόωρες εκλογές

Νωρίτερα από όσο υπολογίζαμε, ανακοινώθηκε ο «μίνι» ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα, και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε τέσσερις σημειακές αλλαγές.

Αναλυτικότερα:

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας

αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη

η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Ανασχηματισμός: Οι τέσσερις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύμφωνα με το «Live News» του Mega, o Γιώργος Κώτσηρας αναμένεται να καλύψει την θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για να αναλάβει τα καθήκοντα του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

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Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετήθηκε στην θέση, μετά τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.

Το επόμενο «χαρτί» του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος επιστρέφει στην κυβέρνηση μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία και παραιτήθηκε από την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι, ψηφίστηκε άρση ασυλίας για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, γεγονός που συνέβαλε στην επιστροφή του.

Τέλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, επιλέθηκε μεταξύ άλλων, λόγω της έντονης κοινοβουλευτικής του εμπειρίας.

Τα σενάρια των πρόωρων εκλογών

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, δεν είναι τυχαία η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο ως προς τα άτομα, όσο και προς τις λίγες αλλά σημειακές αλλαγές.

Φέρεται ότι, ο πρωθυπουργός «στήνει» το έδαφος για πρόωρες εκλογές, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Για τον παραπάνω λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με εξαίρεση την Μαριλένα Σούκουλη, διάλεξε «γνώριμα» στη Νέα Δημοκρατία, πρόσωπα.