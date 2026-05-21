ΠΑΣΟΚ: Αυτά είναι τα 29 νέα πρόσωπα της Επιτροπής Διεύρυνσης - Οι πρώην βουλευτές στη λίστα

Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, συντόνισε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, και κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε ότι: «στην πορεία προς τις εκλογές πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας».

Και συνέχισε: «Ο αγώνας θα δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλουμε προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά μηνύματα σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο».

Προσέθεσε ότι ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες (τους οποίους νωρίτερα είχε ανακοινώσει ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης) οι οποίοι, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης «ένιωσαν την ανάγκη κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή».

Επισήμανε, όπως μεταφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι χθες υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο στην καταρράκωση του κράτους δικαίου στη χώρα. «Ενοχλήθηκε το σύστημα του Μαξίμου, διότι όπως είχα χρέος, ενημέρωσα τον ελληνικό λαό για τα όσα έχουν πράξει με σκοτεινούς, παρακρατικούς όρους τα τελευταία χρόνια», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Επί τρεισήμισι χρόνια ρωτούσαν εμένα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τι φοβάμαι και δεν πάω να με ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης ο διοικητής της ΕΥΠ. Και χθες, που ήρθε στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, στην ερώτηση μου γιατί δεν έδωσε τα στοιχεία στην ΑΔΑΕ ώστε αυτή βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας να με ενημερώσει νόμιμα, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι όχι μόνο δεν γνωρίζει τους λόγους, αλλά δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να επιβεβαιώνει ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που τους οδήγησαν στην παρακολούθηση» υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσέθεσε:

«Σταματήστε, κύριε Μητσοτάκη, να εμπαίζετε κι άλλο τον ελληνικό λαό. Μην υποτιμάτε και μην περιφρονείτε τη νοημοσύνη του. Έχουμε καταλάβει ότι πρώτο σας μέλημα το 2019 ήταν να στήσετε ένα παράλληλο παρακράτος, αξιοποιώντας ακόμη και τις μυστικές υπηρεσίες».

Υπογράμμισε πως αυτό το παράδειγμα αποδεικνύει με καθαρό τρόπο ότι «δεν έχουν κανένα μέτρο. Είναι επικίνδυνοι. Μπροστά στον στόχο να κρατήσουν την εξουσία είναι ικανοί για όλα. Δεν έχουν κάποιο μέτρο. Είναι αμετανόητοι».

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα. «Πλαφόν στα ενοίκια -κατάργηση της Golden Visa. Ούτε αυτά τα δέχονται. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, για κάθε κοινωνικό θέμα, είτε είναι το ιδιωτικό χρέος, η ανάγκη για 120 δόσεις, είτε είναι η στέγαση, ή είναι η παιδεία, ή είναι η υγεία, έχει τεκμηριωμένο πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Και πως πρέπει η χώρα μας να αποκτήσει ένα σχέδιο ενδυνάμωσης όλων των ευρωπαϊκών εργαλείων που θα κατοχυρώσουν την ασφάλεια στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το χρέος μιας πολιτικής που έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του ελληνισμού και όχι το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη κάλπη ή στην επόμενη δημοσκόπηση -ακόμα χειρότερα».

«Μπορείτε να συνεισφέρετε και στον εμπλουτισμό τού προγράμματός μας και των θέσεών μας, αλλά πάνω απ' όλα στη μάχη που πρέπει να δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία με στόχο την πολιτική αλλαγή», κατέληξε.

ΠΑΣΟΚ: Τα 29 νέα πρόσωπα που εντάσσονται

Τα νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ, ανακοινώθηκαν επίσης, στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πρόσωπα είναι τα εξής:

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κυβέλου – Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας

Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος

Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»

Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών

Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή

Ανάμεσά τους, βρίσκονται και τρεις πρώην βουλευτές. Ο λόγος για την Αγγελική Αδαμοπούλου, που εξελέγη με το ΜΕΡΑ25, τον Κυριάκο Χαρακίδη που διετέλεσε βουλευτής Δράμας με «Το Ποτάμι» και τον Λέναδρου από το ΠΑΣΟΚ.