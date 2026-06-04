Παύλος Μαρινάκης: «Εκλογές το 2027» - Το μήνυμα σε Σαμαρά για το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο Live News, για τα νέα κόμματα που θα μπουν στη μάχη των επόμενων εκλογών, τις δημοσκοπήσεις αλλά και τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε αρχικά στον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύτηκε στο 5% στην Ελλάδα τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, λέγοντας πως το μεγάλο πρόβλημα που «χτυπάει» κάθε νοικοκυριό είναι η ακρίβεια.

«Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Τι προσπαθούμε να κάνουμε; Να δημιουργούμε τις συνθήκες ούτως ώστε να μεγαλώνει η πίτα, να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους ενώ μειώνονται οι φόροι, και από αυτό το παραπάνω να γυρίζει πίσω στην κοινωνία με φοροελαφρύνσεις κατά βάση, με στόχευση τη μεσαία τάξη, με στόχευση τα χαμηλότερα εισοδήματα, όπως οι φόροι που μειώθηκαν από 1/1/26.

«Από 1/1/26 εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη και πιο γενναία, φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν είπα ότι λύθηκαν τα προβλήματα, αλλά μηδενίστηκε ο φόρος για τους νέους μέχρι 25 ετών και μέχρι 10.000 ευρώ. Για τους πολύτεκνους μειώθηκαν οι φόροι για όλους κατά δύο μονάδες και, με βάση και τα παιδιά που έχει κάποιος, παραπάνω. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα είναι να στηρίξουμε ακόμα παραπάνω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά το επιχειρείν, έχουμε μειώσει τη φορολογία από το 28 στο 22.Ήδη ένα δισ. φαίνεται ότι υπάρχει ως περιθώριο για το 2027, μακάρι να είναι και παραπάνω. Έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας μέχρι την επεξεργασία του προϋπολογισμού.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν δει χαμηλότερο φόρο από 28% σε 22%, ο φόρος δηλαδή των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις που είναι από 29% έχει πάει στο 20% και τα φυσικά πρόσωπα και παραπάνω με βάση τα παιδιά όπως είπαμε πριν. Η προκαταβολή φόρου πήγε από το 100 στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα, και στο 80% για τα νομικά πρόσωπα. Και είναι και τα μερίσματα που πήγαν στο 5%.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταρχάς ακόμα εφαρμόζονται μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και ψηφίστηκαν για το 2026. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα πλέγμα προτάσεων προς τον πρωθυπουργό, ενόψει της ΔΕΘ, με έμφαση όχι μόνο τις επιχειρήσεις, συνολικά τη στήριξη της κοινωνίας. Αλλά επειδή το ’26 ήταν η χρονιά μείωσης φόρων των φυσικών προσώπων, το ’27 στοχεύουμε να ενισχυθούν ακόμα παραπάνω οι επιχειρήσεις συνολικά. Και ειδικά οι μικρομεσαίες».

Οι εκλογές

Σε σχέση με το πότε θα γίνουν οι εκλογές ξεκαθάρισε πως όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027.

«Ήταν σαφής σε όλες του τις τοποθετήσεις και, να παραμένει σαφές το μήνυμα, έχει πει ο πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω κι εγώ για να μη φανεί ότι υπεκφεύγω, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2027.

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Ο Αντώνης Σαμαράς

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και το κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τα ποσοστά της ΝΔ.

«Καταρχάς να δούμε τι τελικά θα αποφασίσει ο πρώην πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έχει κρατήσει το τιμόνι της χώρας μπορεί καλύτερα από άλλους να καταλάβει ότι τα διλήμματα για τις επόμενες γενιές είναι πιο σημαντικά από τις όποιες προσωπικές διαφωνίες.

Δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις σε έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος. Θα σας πω όμως ότι, αν και εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που θα κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία για την κυβέρνηση, επανεκλογή δηλαδή με αυτοδυναμία ή όχι, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά μας. Με το πόσο δηλαδή συνεπείς αποδειχθούμε σε σχέση με αυτά που λέγαμε το ’23.

«Ο κόσμος που μας βλέπει, θέλει από εμένα ή από οποιονδήποτε άλλον, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, να μιλάει γι’ αυτά τα οποία βιώνει. Το να μετατρέπουμε, και αυτό δεν έχει να κάνει με τον κύριο Σαμαρά, είναι μια γενική διαπίστωση, μια προσωπική ατζέντα ή προσωπική πικρία ή προσωπικές διαφωνίες σε κόμμα, δεν θεωρώ ότι απαντάει στα ζητήματα του κόσμου. Αυτό που απαντάει, είναι να δημιουργούμε δουλειές.

«Θεωρώ ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν ακουστεί, όχι μόνο απ’ τον κ. Σαμαρά, αλλά κι απ’ τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν καθαρά προσωποπαγή χαρακτηριστικά, υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Καταρχάς, αποκλείω όλα τα κόμματα, δεν λέω ακροδεξιά τον κύριο Σαμαρά,, τα υπόλοιπα τα υπάρχοντα κόμματα της άκρας δεξιάς.

«Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ξεκάθαρος στόχος, είναι ένας στόχος ο οποίος δεν είναι αποτέλεσμα ενός καπρίτσιου, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι αποτέλεσμα της ζώσας πραγματικότητας των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να μη χρειαστεί συνεργασία.

«Για τον κ. Σαμαρά καταρχάς να δούμε αν θα κάνει κόμμα. Εγώ ακόμα θεωρώ ότι ο ίδιος θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα. Όταν αποφασίσει, εδώ θα είμαστε. Αλλά, η διαγραφή του κ. Σαμαρά, που μόνο ευχάριστη δεν ήταν για κανέναν από εμάς, ήταν αποτέλεσμα κάποιων θέσεων, κυρίως στα εθνικά θέματα, που τις θεωρώ απολύτως άδικες. Γιατί θεωρώ ότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, η αποδοχή της πολιτικής Μητσοτάκη είναι ευρύτερη ακόμα και της δημοσκοπικής, εκλογικής αποδοχής.

«Αν με ρωτάτε αν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας για τον οποιονδήποτε κ. Σαμαρά, σε ταυτοτικά θέματα, όπως είναι η εξωτερική μας πολιτική που μεγαλώνει ουσιαστικά την Ελλάδα, η απάντηση είναι όχι. Αν με ρωτάτε αν πάντοτε είναι ανοιχτή η πόρτα του κόμματος σε ιστορικά στελέχη και ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανώνυμοι αγωνιστές αυτό είναι δεδομένο. Επαναλαμβάνω όμως, στόχος είναι η αυτοδυναμία».

Αλέξης Τσίπρας ή ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση των εκλογών;

Ενώ για το ποιος πιστεύει ότι θα είναι δεύτερος στις εκλογές είπε: «Νομίζω ότι, φαίνεται ότι έχει στο ξεκίνημά του ο κ. Τσίπρας ένα προβάδισμα, με βάση μια σειρά από δημοσκοπήσεις. Εμπιστευόμαστε αυτές τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει αυτό να το δούμε σε βάθος χρόνου.

Έχει ξεκινήσει καλύτερα απ’ ό,τι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρουσιάσει κάποιες θέσεις, όχι κοστολογημένες.

Ο κ. Τσίπρας έκανε μία επικοινωνιακής φύσεως παρουσίαση και αναμασά τα ίδια συνθήματα. Άρα, δεν θα σας πω εγώ ποιος θα κερδίσει το γήπεδο του λαϊκισμού, γιατί δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το γήπεδο επέλεξε να παίζει. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής.

«Μας χωρίζει άβυσσος με τον κ. Τσίπρα σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η πολιτική. Ο κ. Τσίπρας υιοθετεί την πατέντα «λεφτά υπάρχουν» της Ελλάδας της μεταπολίτευσης, ενός κομματιού του πολιτικού συστήματος, εις βάρος των υποσχέσεων που υποθηκεύουν τις επόμενες γενιές.

Και εμείς θέλουμε να μεγαλώνουμε την πίτα και να μην υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές. Και το δεύτερο που μας χωρίζει είναι η αξιοπιστία. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας, πάμε μπροστά, τα διορθώνουμε.

Τώρα που μιλάμε, δεν θα μιλούσαμε για ευρωπαϊκή Ελλάδα, δεν θα μιλούσαμε για εξαγωγές, δεν θα μιλούσαμε για ευρώ, δεν θα μιλούσαμε για εμβόλια στον κορονοϊό, αν δεν ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αν δεν ήταν οι βουλευτές άλλων κομμάτων θα μας είχε πετάξει έξω από την Ευρώπη και επιστρέφει ως δήθεν νέος, μεγάλος κεντροαριστερός πολιτικός, πώς θα συνεργαστούμε μαζί του;

»Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς θα παλέψουμε για αυτοδυναμία. Σε περίπτωση που αυτό δεν το πετύχουμε, θεωρητικά, το μόνο κόμμα που έχει δείξει στο παρελθόν – όχι τώρα – μία θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα που έβαλε την Ελλάδα πάνω απ’ το κόμμα, όπως κάναμε κι εμείς για να μη γίνει χάος η Ελλάδα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά προσέξτε, ποιο ΠΑΣΟΚ;

Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κ. Κωνσταντοπούλου και έχει απόφαση συνεδρίου, όχι για το πώς θα κυβερνήσει, αλλά για το με ποιον δεν θα κυβερνήσει: τη Νέα Δημοκρατία.

Άρα σε αυτό το αδιέξοδο ελπίζω να μη βρεθούμε. Όταν λένε στο ΠΑΣΟΚ – και είναι στάση Δούκα που έγινε στάση συνεδρίου – «καλύτερα ακυβερνησία παρά η οποιαδήποτε συζήτηση για τον τόπο», αυτό λέει πολλά».