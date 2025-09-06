Περιοδεία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Δεσμεύσεις για την υγεία, Formula 1 και στάση για μπύρα

Την καθιερωμένη πρωινή του περιοδεία στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα (06/09), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στις 19:30.

Η ημέρα ξεκίνησε με τον αγιασμό που τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, ενώ ακολούθησε σύντομη συνάντηση του πρωθυπουργού με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας. Στις 11:10, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ξενάγησή του στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Πρώτος σταθμός ήταν το περίπτερο της McLaren, όπου ο πρωθυπουργός είδε από κοντά ένα μονοθέσιο της Formula 1, το οποίο θα περιοδεύσει σε πέντε ελληνικές πόλεις. Με χιούμορ σχολίασε ότι αν μπει μέσα στο όχημα, «δεν θα ξαναβγεί, θα σφηνώσει».

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου ενημερώθηκε για το νέο λογότυπο και το ανανεωμένο πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, ανέφερε ότι το νέο λογότυπο «έφερε και γούρι στην Εθνική Ελλάδος», δίνοντας συγχαρητήρια για την τεχνολογική αναβάθμιση.

Ακολούθησε επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου είχε σύντομη συνομιλία με αξιωματούχους του Στρατού. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε επίσης στο περίπτερο του υπουργείου Αθλητισμού, παρακολούθησε επιδείξεις ενόργανης γυμναστικής και φωτογραφήθηκε με αθλητές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επίσκεψή του στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας. Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλους τους πολίτες και επανέλαβε τη δέσμευσή του να παραδώσει σε δύο χρόνια ένα νέο, αναβαθμισμένο ΕΣΥ. Αναφέρθηκε σε εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και έμφαση στην πρόληψη μέσω ψηφιακών εργαλείων, όπως το MyHealth App. «Κάθε φορά που θα λαμβάνετε ένα μικρό μηνυματάκι στο κινητό σας, μην το παραγνωρίζετε. Αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις σώζουν ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ και κάλεσε τους πολίτες να αναγνωρίσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί, λέγοντας πως «δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε, αλλά έχουμε σχέδιο και στόχο για να φτάσουμε».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο πρωθυπουργός σταμάτησε και στο περίπτερο της Helleniq Energy, όπου ο πρόεδρος της εταιρείας, Σπήλιος Λιβανός, του χάρισε μια μπάλα της Εθνικής και μία φανέλα με το όνομά του και το νούμερο 1.

Στο περίπτερο του υπουργείου Παιδείας, τον υποδέχθηκε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, ενώ ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει και έργα φοιτητικών ομάδων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο τις εφαρμογές στον τομέα της αεροδιαστημικής.

Στο περίπτερο του υπουργείου Εργασίας, συνοδευόμενος από τη Νίκη Κεραμέως, ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Έκανε επίσης στάση στα περίπτερα των ΕΛΤΑ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εκεί, τον υποδέχθηκε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, με τον οποίο συνομίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και τις «έξυπνες» κάμερες που θα καταγράφουν τροχαίες παραβάσεις.

Στη διάρκεια της ξενάγησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαλαρές στιγμές. Σταμάτησε να δοκιμάσει μπύρα από το σταντ της «Νύμφης», λέγοντας ότι αποτελεί... έθιμο, ενώ δεν αρνήθηκε φωτογραφίες με πολίτες και παιδιά, λέγοντας σε μητέρα που τον ρώτησε: «Δεν επιτρέπεται μόνο, επιβάλλεται».

Η περιοδεία του πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 13:00 και το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι η αποψινή του ομιλία στις 19:30, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.