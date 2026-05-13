Η κυβέρνηση στήνει τη στρατηγική της για τις εκλογές με Τσίπρα και Ανδρουλάκη στο «κάδρο»

Τη στρατηγική της στο δρόμο προς τις κάλπες με στόχο τη συσπείρωση και εντέλει την αυτοδυναμία της ΝΔ σχεδιάζει σταδιακά η κυβέρνηση, αποκωδικοποιώντας και τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που την εμφανίζουν στην εκτίμηση ψήφου πέριξ του 30%.

Στο επίκεντρο του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού από την έλευση νέων κομμάτων και δη αυτού του Αλέξη Τσίπρα η ίδρυση του οποίου επισπεύδεται εντείνοντας τον διαγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση.

Υπό αυτό το πρίσμα το κυβερνητικό επιτελείο έχει βάλει πλέον στο «κάδρο» της κριτικής εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον κ. Τσίπρα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ένας αντίπαλος πόλος βοηθάει στη συσπείρωση δυνάμεων.

Παρότι στην κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν ως πήχη σύγκρισης τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εμφανές ότι επαναφέρουν την τακτική υπόμνησης των πεπραγμένων του που απέδωσε καρπούς για τη ΝΔ το 2019 και το 2023.

Η ρητορική απέναντι σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη

«Βλέπουμε μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κ. Τσίπρα πριν από τη διαδικασία του rebranding», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Alpha Radio, καρφώνοντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν έχει παρουσιάσει καμία κοστολογημένη πρόταση με αρχή – μέση και τέλος. «Ο κ. Τσίπρας έχει το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος χωρίς να λέει κάτι ουσιαστικό», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη, το Μέγαρο Μαξίμου του χρεώνει αντιγραφή των πρακτικών Τσίπρα λόγω αυξημένης αγωνίας για τη δεύτερη θέση.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη παίζει στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα, αυτό του λαϊκισμού, της παροχολογίας και των εύκολων συνθημάτων {…} γιατί συνήθως όταν παίζεις εκτός έδρας, έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Είναι βέβαιο, δε, πως μήνα με τον μήνα η κυβέρνηση θα επιχειρεί να στριμώξει τη Χαριλάου Τρικούπη για απουσία καθαρής πρότασης και εναλλακτικού σχήματος έναντι της αυτοδυναμίας στην οποία επιμένει η ΝΔ.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να "παίζουμε" στο "γήπεδο" του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, επιδιώκοντας να αναδείξουν τις διαχωριστικές γραμμές.

Ρεαλιστικός κρίνεται ο στόχος της αυτοδυναμίας

Με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν τη ΝΔ πέριξ του 30%, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός.

Αρκεί όπως επισημαίνουν να έχει όλο και περισσότερα παραδοτέα στους πολίτες και να εφαρμόσει πιστά το πρόγραμμα της.

«Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να βάζουμε εμείς την ατζέντα με βάση τα ζητήματα που θέτει η κοινωνία και όχι η αντιπολίτευση και οι πολίτες θα αξιολογήσουν τα πάντα», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου είναι και η επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων που στήριξαν τη ΝΔ το 2023 και τώρα έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.