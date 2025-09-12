Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για τα απειλητικά μηνύματα στον Άδωνι Γεωργιάδη

Στην Εισαγγελία της Βέροιας οδηγείται ο άνδρας που συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (12/9), για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, όπως σημειώνουν τα voria.gr.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο 52χρονος Έλληνας από τον Αρχάγγελο Ημαθίας αναρτούσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δημοσιεύσεις σε βάρος του υπουργού Υγείας.

Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη χρήστης των social για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη: «Θα σε... όπως τον υπουργό στο Νεπάλ»

Την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, οι δημοσιεύσεις έγιναν αντιληπτές από τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, με τις Αρχές να φτάουν στη σύλληψή του.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το συμβάν

Σε ανακοίνωσή της, της ΕΛΑΣ, για τον 52χρονο που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρει;

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή».

Διαβάστε επίσης: «Σκοτώνονται» Πολάκης- Άδωνις για το Νεπάλ: «Και στα δικά μας» - «ΣΥΡΙΖΑ με ΚΚΕ κυβερνούσαν εκεί»

Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται πως στο παρελθόν δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Το χρονικό της σύλληψης

Συνελήφθη ένας χρήστης των social media, κατόπιν μήνυσης του Άδωνι Γεωργιάδη, για απειλές προς το πρόσωπό του και αύριο θα παραβρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

«Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς» γράφει σε δική του ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης: Γεωργιάδης κατά Ακρίτα για Ιπποκράτειο: « Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ξανάρθει ο γιατρός και ας παίρνει φακελάκια;»

«Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα. Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της

Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει» προσθέτει.

Ενημερώνει, τέλος, ότι «όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος».

Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε… pic.twitter.com/ZbkQMmhBsk — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 11, 2025