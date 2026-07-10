Συνεδριάζει κανονικά η Κεντρική Επιροπή του ΣΥΡΙΖΑ - Μάχη για την ηγεσία

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της άτυπης πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να συνεδριάζει κανονικά αύριο.

Από νωρίς το πρωί το πρωί ο Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου και οι συνεργάτες τους ήταν στο κτίριο της Κουμουνδούρου σε ένα κάλεσμα για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Ωστόσο επειδή δεν συγκεντρώθηκαν τα 17 μέλη που χρειάζονταν για την απαρτία, έγινε μια άτυπη συνεδρίαση του οργάνου με τη συμμετοχή και των Μπουλέκο, Παναγιωτόπουλο και πρόεδρο νεολαίας Λαμπρινίδη.

Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά παρότι ήταν στο κτίριο δεν παρευρέθηκε στη σύσκεψη καθώς είχε δηλώσει εξαρχής ότι δεν θα συγκαλέσει το αρμόδιο όργανο.

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Όπως και νά 'χει ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης έδωσε τη λύση αφού δήλωσε ότι η κεντρική επιτροπή θα γίνει κανονικά καθώς έχουν κατατεθεί οι απαιτούμενες υπογραφές για την σύγκλησή της.

Ενδιαφέρον έχει και η δήλωση του Νίκου Παππά μετά το τέλος της συνεδρίασης που είπε ότι ο Παύλος Πολάκης είναι κανονικό μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας καθώς είχε διαγραφεί όταν ίσχυε μια κατάσταση που πλέον δεν ισχύει.

Μάχη προμηνύεται αύριο στην Κεντρική Επιτροπή για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος.

O δρόμος από εδώ και πέρα είναι εκλογή προέδρου ΚΟ με δυο υποψηφιότητες: Πολάκη και Δούρου και αυτός ο πρόεδρος θα πάει το κόμμα σε εκλογές.

Εκλογή προέδρου κόμματος για τον ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε μετά τις εθνικές εκλογές, αφού υπάρξει συνέδριο.

Βέβαια κρίσιμο ερώτημα είναι και πόσοι βουλευτές θα δώσουν το «παρών» στις εκλογές αυτές καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός και εφόσον επιβεβαιωθεί η αυτόνομη κάθοδος δεν θα δοθεί το «παρών».