Πόθεν Έσχες: Η οικονομική εικόνα του Κωνσταντίνου Τασούλα και της συζύγου του

Σύμφωνα με την τελευταία δήλωση Πόθεν Έσχες, ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσιάζει μια σταθερή οικονομική εικόνα με συνολικά εισοδήματα που αγγίζουν τις 45.410 ευρώ, προερχόμενα κυρίως από τη βουλευτική του αποζημίωση και την αξιοποίηση ακινήτων. Η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, δηλώνει υψηλότερα εισοδήματα που ξεπερνούν τις 61.000 ευρώ, τα οποία πηγάζουν από μισθωτές υπηρεσίες, επιχειρηματική δραστηριότητα και μερίσματα.

Το ζεύγος διατηρεί σημαντικές καταθέσεις, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκονται σε κοινό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και ανέρχονται σε περίπου 84.000 ευρώ. Στον τομέα των ακινήτων, ο κ. Τασούλας διαθέτει τρεις εγγραφές σε Πρέβεζα και Ιωάννινα, ενώ η σύζυγός του κατέχει επτά ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε Αθήνα, Κερατσίνι και Κυκλάδες, διατηρώντας παράλληλα και μία τραπεζική θυρίδα.

Η κινητή τους περιουσία περιλαμβάνει δύο οχήματα χαμηλού κυβισμού (περίπου 1.000 κ.εκ. έκαστο), με τον Πρόεδρο της Βουλής να έχει αποκτήσει το δικό του το 2023. Τέλος, οι δανειακές τους υποχρεώσεις παραμένουν σε λελογισμένα επίπεδα, με τον κ. Τασούλα να οφείλει 8.824 ευρώ και τη σύζυγό του περίπου 19.845 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες το Κωνσταντίνου Τασούλα.