Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα και τα δάνεια του Σωκράτη Φάμελλου

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών για το έτος 2025, με το Πόθεν Έσχες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, να αποτυπώνει την πλήρη οικονομική του εικόνα.

Ο Φάμελλος δήλωσε συνολικό εισόδημα που αγγίζει τις 61.219,15 ευρώ, με τον κύριο όγκο να προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα ύψους 43.804,68 ευρώ, ενώ επιπλέον 15.000 ευρώ αφορούν διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Τα έσοδά του συμπληρώνονται από μικρότερα ποσά που αφορούν ακίνητα, αφορολόγητα εισοδήματα, καθώς και τόκους καταθέσεων.

Η τραπεζική του ρευστότητα επιμερίζεται σε 9 λογαριασμούς, με τις υψηλότερες αποταμιεύσεις του να εντοπίζονται στην Τράπεζα Πειραιώς, όπου διατηρεί το ποσό των 42.999 ευρώ. Στο επίπεδο της ακίνητης περιουσίας, ο κ. Φάμελλος διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο 16 ακινήτων, το οποίο περιλαμβάνει διαμερίσματα και αγροτεμάχια, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης και κάτοχος ενός ΙΧ αυτοκινήτου μοντέλου του 2016.

Την ίδια στιγμή, οι δανειακές του υποχρεώσεις παραμένουν αξιοσημείωτες, καθώς το συνολικό του χρέος υπερβαίνει τις 284.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ένα στεγαστικό και ενεργειακό δάνειο ύψους 200.000 ευρώ, ενώ στο παθητικό του καταγράφονται επίσης μια οφειλή 62.000 ευρώ, δάνεια προς φυσικά πρόσωπα ύψους 15.000 ευρώ, καθώς και υπόλοιπα πιστωτικών καρτών.

