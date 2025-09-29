To Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου: Τι δήλωσε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής

Πόθεν Έσχες αρχική δήλωση έκανε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου για το ημερολογιακό έτος 2023.

Η 34χρονη δικηγόρος στη δήλωση περιουσιακής της κατάστασης, εμφανίζεται να έχει εισοδήματα 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την ίδια χρονιά, η ευρωβουλευτής δήλωσε ότι διατηρεί 4.760,15 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Κατέχει, σύμφωνα με τη δήλωσή της, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κυβικών, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 2007 και χρόνο κτήσης το 2018.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, δεν έχει έχει μετοχές αλλά ούτε και δανειακές υποχρεώσεις.

Το Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου

