To Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου: Τι δήλωσε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής

Πόθεν Έσχες αρχική δήλωση έκανε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου για το ημερολογιακό έτος 2023.
Η 34χρονη δικηγόρος στη δήλωση περιουσιακής της κατάστασης, εμφανίζεται να έχει εισοδήματα 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Διαβάστε ακόμα: Ροντέο στο Open με τη Λατινοπούλου και τον διευθυντή site: «Θέλω το όνομα αυτού που έγραψε το άρθρο»
Για την ίδια χρονιά, η ευρωβουλευτής δήλωσε ότι διατηρεί 4.760,15 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα από εισοδήματα προηγούμενων ετών.
Κατέχει, σύμφωνα με τη δήλωσή της, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κυβικών, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 2007 και χρόνο κτήσης το 2018.
Διαβάστε ακόμα: Το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, δεν έχει έχει μετοχές αλλά ούτε και δανειακές υποχρεώσεις.
Διαβάστε ακόμα: Παύλος Σαράκης: Από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
- Πορτοσάλτε σε Ιωάννου: «Το κόβω, κόψ'το» -Το σχόλιο που έφερε ένταση στον αέρα του ΣΚΑΪ
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
- Αυτή είναι μια συνέντευξη που δεν θα δει ποτέ ο Χρήστος Σαντικάι
- Παύλος Σαράκης: Από 179.000 ευρώ το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.