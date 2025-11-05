Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Συγκαλεί σύσκεψη τοπικών Αρχών και φορέων στο Ηράκλειο

Μετά το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και αυτοδικίας που συγκλονίζουν την Κρήτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης θα συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη τη Δευτέρα στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και φορέων, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει «μια νέα αρχή» και να μπει οριστικό τέλος στις βεντέτες.

«Είναι ώρα όλοι – Πολιτεία, Αυτοδιοίκηση και κοινωνία – να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε τέτοια φαινόμενα να τελειώσουν οριστικά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει βαθιά θλίψη και αγανάκτηση για τη βία στα Βορίζια, επισημαίνοντας ότι «οι λογικές των βεντετών και των αυτοδικιών δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Κρήτη».

«Η Πολιτεία οφείλει να επιβάλλει την πλήρη τήρηση της νομιμότητας, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η Κρήτη δεν είναι τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι, αλλά η ιστορία, ο πολιτισμός, η φιλοξενία και η λεβεντιά των ανθρώπων της».

Ο κ. Ανδρουλάκης, επικαλούμενος τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη ότι «δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία από το να απαντάς στην κακία με καλοσύνη», υπογραμμίζει ότι η αληθινή ανδρεία βρίσκεται στη συγχώρεση και όχι στην εκδίκηση.

«Αυτή είναι η Κρήτη που αξίζει να υπερασπιστούμε. Αυτή είναι η Κρήτη που έχουμε χρέος να κληροδοτήσουμε στις νεότερες γενιές», τονίζει χαρακτηριστικά.