Πυρά Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κυρίως με φόντο τα όσα λέχθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και με βασική θέση του ΠΑΣΟΚ για τα όρια θητειών στις μακροχρόνιες θέσεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε: «Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε, λοιπόν κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία:

γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς Πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των «κόκκινων» δανείων;

γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;

γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;

Η διακυβέρνηση σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες.

Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.