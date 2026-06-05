Πυρά κατά Φάμελλου από Παππά και Πολάκη: Ένταση στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα

Ένταση επικράτησε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται αυτή την ώρα, με επίδικο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Νίκος Παππάς είπε ευθέως προς τον Σωκράτη Φάμελλο πως «πρέπει να γίνουν αλλαγές» και πως «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στη λογική που μας έφτασε σε τόσο χαμηλά ποσοστά».

Μάλιστα, ο κ. Παππάς είπε προς τον κ. Φάμελλο: «να πάρεις τηλέφωνο τον Τσίπρα να ξέρουμε και επίσημα αν ενδιαφέρεται», με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντάει ότι «δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με Τσίπρα».

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Πολάκης κατά Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε κάθετα με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 2015-19 με ιδιαίτερες αναφορές στα επιτεύγματα στην Υγεία το ίδιο διάστημα.

Ο ίδιος έκανε αναδρομή από το 2012 μέχρι σήμερα, μιλώντας για ευθύνη της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, αλλά και για το διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα., κατηγορώντας την ηγεσία Φάμελλου ότι οδήγησε το κόμμα μέσω της αδράνειας στο δημοσκοπικό 1 - 1,5%.

Με αφορμή τη σημερινή κατάσταση του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης έκανε τις παρακάτω εκτιμήσεις και προτάσεις:

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν. Η ελπίδα και οι προσπάθειες μας για το σχηματισμό ενός ενωτικού ψηφοδελτίου δεν σημαίνει ότι στο μεταξύ μπαίνουμε σε «χειμερία νάρκη». Σήμερα αποφασίζουμε την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και από αύριο κιόλας ξεκινάμε την εκλογική μας προετοιμασία κάνοντας ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη βουλή.

Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι αύριο στην Κ.Ε προχωράμε στη:

Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

⁠Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος».