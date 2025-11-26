Ρόδος: Συλλυπητήρια Δένδια για τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης βολής στη Ρόδο εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι «η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του», εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.
Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό.
Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό
Η τραγωδία συνέβη στη Ρόδο, όταν στρατιώτης της εθνοφυλακής, μόλις 19 ετών, φέρεται να έπεσε νεκρός από έκρηξη χειροβομβίδας που σημειώθηκε σε πεδίο βολής, κατά τη διάρκεια μεταφοράς οπλισμού και εκρηκτικών.
Σύμφωνα με τη rodiaki, στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός. Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο θύμα.
Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.00, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.
Ρόδος: Το μοιραίο λάθος που προκάλεσε την έκρηξη
Από τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.
Από την έκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε και ο δεύτερος.
Για το τραγικό αυτό περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διατάχθηκε σχετική έρευνα.
