Σε εξέλιξη η συνάντηση αγροτών Κρήτης με Χατζηδάκη και Τσιάρα: «Διάλογος στο πλαίσιο της λογικής»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Κρήτης και της κυβέρνησης, με τις δύο πλευρές να φαίνεται πως κάνουν βήματα επαναπροσέγγισης, έπειτα από το κάλεσμα του Μεγάρου Μαξίμου για διάλογο με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος και την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα του κλάδου.

Στο τραπέζι των συζητήσεων, πέρα από τους εκπροσώπους των αγροτών από όλο το νησί, συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν σημεία σύγκλισης ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου.

Η συνάντηση άρχισε στις 5 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μποδοσάκη, όπου οι δύο πλευρές εξετάζουν αναλυτικά τα αιτήματα που μεταφέρουν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Αγρότες Κρήτης: «Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα θα προβούμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις»

Η δήλωση του Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, προέδρου των Κτηνοτρόφων Κρήτης, έξω από το Μέγαρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Χατζηδάκης: «Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο με τους αγρότες, στο πλαίσιο πάντοτε της λογικής και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

«Δεν αμφισβητώ ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες, όπως και ο μηχανισμός καταβολής των επιδοτήσεων», ανέφερε. «Ωστόσο, φέτος θα διατεθούν 600 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους αγρότες μέσα στα όρια που επιτρέπει ο προϋπολογισμός», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει συνάντηση, μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, με τους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Θα ακολουθήσει επίσης συνάντηση του κ. Τσιάρα με εκπροσώπους των συνεταιρισμών.

«Είμαστε εδώ», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «αν επιθυμούν να συνεννοηθούν και μεταξύ τους, να έρθουν όλοι μαζί, να καταγράψουν τα αιτήματά τους και να τα εξετάσουμε ένα προς ένα».