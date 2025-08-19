Σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στην Ουκρανία

Σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία, θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:30 την Τρίτη (19/8).

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 14:00 ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το βάρος θα σηκώσουν ευρωπαϊκές χώρες και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Στα βασικά συμπεράσματα, η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνοδεία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ με τον Τραμπ, περνά στην ιστορία ως «σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία». Η επόμενη ημέρα ξεκινά με έκτακτη τηλεδιάσκεψη κoρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14.00 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τα βασικά συμπεράσματα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα βασικά συμπεράσματα είναι:

Ο Γερμανός καγκελάριος της Γερμανίας και ο Γάλλος πρόεδρος επέμειναν ότι τα όπλα πρέπει να σιγήσουν πριν οριστικοποιηθεί συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε αρκετές φορές στις δηλώσεις του ότι δεν αποτελεί προαπαιτούμενο.

Ο Γερμανός καγκελάριος επέμεινε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρέπει να εξαναγκαστεί σε εδαφικές παραχωρήσεις ως προϋπόθεση για να διεξαχθεί τριμερής με Τραμπ και Πούτιν

Η ρωσική απίτηση για παράδοση του Ντονμπάς στη Ρωσία είναι σα να ζητάνε από τον τραμπ να παραχωρήσει την Φλόριντα, είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ως προς τις εγγυήσεις δεν απέκλεισε, αυτή τη φορά, συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων.

Ο συνασπισμός των προθύμων περιλαμβάνει πλέον 30 χώρες επεσήμανε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν, που συντονίστηκε με τον καγκελάριο Μερτς στο αίτημα για κατάπαυση του πυρός πριν από την τριμερή που εξήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Θετικά μηνύματα από Μόσχα

Ακόμα δεν είναι σαφές τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ – Πούτιν ωστόσο, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ κορυφαίος βοηθός του Πούτιν, αναφέρθηκε σε «σημαντική ημέρα διπλωματίας. με επίκεντρο τη Διαρκή Ειρήνη και όχι μια Προσωρινή Κατάπαυση του Πυρός».

Σε προηγούμενη ανάρτηση, ο Ντμίτριεφ κατηγόρησε τον Γερμανό Μερτς ότι «αγνοεί» τον Τραμπ συνεχίζοντας να πιέζει για κατάπαυση του πυρός.

Το ανοιχτό μικρόφωνο την ώρα που ο Τραμπ δήλωνε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι ο Πούτιν «θέλει να κάνει μια συμφωνία για χάρη του» επιβεβαιώνει την «ανορθόδοξη προσέγγιση που Αμερικανού προέδρου που έφτασε να αναστέλει και τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να πάει να μιλήσει τηλεφωνικά επί 40 λεπτάμε τον Πούτιν».