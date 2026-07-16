Σενετάκης για Ευρωπαική Εισαγγελία: «Δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα»

Την απάντησή του, έπειτα από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε ένας από τους εμπλεκόμενους εν ενεργεία βουλευτές, Γιώργος Σενετάκης.

Στο μήνυμά του υποστήριξε ότι η απόφαση καταρρίπτει, όπως αναφέρει, τις πολιτικές αιτιάσεις περί ύπαρξης «εγκληματικής ομάδας», επισημαίνοντας ότι από τις έντεκα υποθέσεις βουλευτών που ερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι επτά τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για τέσσερις ασκήθηκαν διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, τόνισε ότι σέβεται και εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη, επαναλαμβάνοντας ότι από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει πως δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Όπως σημείωσε, ο ίδιος ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του, προκειμένου η υπόθεσή του να εκδικαστεί το συντομότερο δυνατό.

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Αναφερόμενος στην υπόθεση για την οποία ελέγχεται, ανέφερε ότι αφορά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το 2021 με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό να μεταφέρει προς εξέταση αίτημα πραγματικού παραγωγού, το οποίο χαρακτήρισε καθαρά διαδικαστικό και απολύτως νόμιμο. Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν υπέδειξε τεχνική λύση, δεν συμμετείχε στη διοικητική αξιολόγηση του αιτήματος και δεν είχε καμία εμπλοκή στην έγκριση ή την καταβολή της σχετικής επιδότησης.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι θα υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή του ενώπιον των δικαστικών αρχών, εκφράζοντας την ελπίδα να σταματήσει, όπως ανέφερε, η χρήση της Δικαιοσύνης ως εργαλείου πολιτικής αντιπαράθεσης.

Θεόφιλος Λεονταρίδης: «Η αλήθεια έλαμψε περίτρανα»

«Η αλήθεια έλαμψε περίτρανα», δήλωσε ο Θεόφιλος Λεονταρίδης με αφορμή την αρχειοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλύτικά στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια για το πρόσωπό μου.

Από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσα προς κάθε κατεύθυνση την αθωότητά μου και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν είχα τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να αποκρύψω.

Παράλληλα, προσκόμισα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαίωναν την αθωότητά μου, ενεργώντας πάντοτε με διαφάνεια, θεσμική υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της υπόθεσης δέχθηκα έντονες και, συχνά, άδικες πολιτικές επιθέσεις από την αντιπολίτευση και τους πολιτικούς μου αντιπάλους, οι οποίοι επιχείρησαν να την αξιοποιήσουν για μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Παρέμεινα, όμως, σταθερός στην εμπιστοσύνη μου προς τη Δικαιοσύνη. Σήμερα, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαιώνει ότι ουδεμία αξιόποινη ή επιλήψιμη πράξη διαπιστώθηκε σε βάρος μου, θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο.

Νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.

Στην πολιτική μου διαδρομή πορεύομαι πάντοτε με αρχές, αξίες και αίσθημα ευθύνης. Βρίσκομαι διαχρονικά δίπλα στον πολίτη, στον ελεύθερο επαγγελματία, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στον δημόσιο υπάλληλο και σε κάθε συμπολίτη που χρειάζεται στήριξη, συμβάλλοντας, πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, στην επίλυση των προβλημάτων του.

Με την ίδια συνέπεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στην αλήθεια θα συνεχίσω να υπηρετώ τους συμπολίτες μου.

Αισθάνομαι, τέλος, την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Αχιλλέα Τσιχτή, για την άριστη νομική υποστήριξη, την αφοσίωση και την καθοριστική συμβολή του στην πλήρη δικαίωσή μου.

Γιατί η αλήθεια, όσο κι αν δοκιμάζεται, στο τέλος πάντα λάμπει. Και, όπως λέει ο λαός μας, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».