Για κάποιο λόγο όποτε προσεγγίζει τα γραφεία της ΝΔ ο Μητσοτάκης είναι ιδιαιτέρως κεφάτος. Αυτό έγινε και χθες (10/06) το απόγευμα όταν έφτασε στην Πειραιώς που τους επόμενους μήνες θα αποκτήσει νέα ζωή, καθώς τα γραφεία θα γεμίζουν. Τον περίμενε κόσμος και ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος γιατί το μέρος είναι συνδεδεμένο με νίκες. Στα ντεσού της χθεσινής μέρας να σας πω ότι ο Κυρανάκης ήταν από νωρίς στο γραφείο του, στον δεύτερο όροφο του κόμματος, μαζί με τους δικούς του συνεργάτες, προκειμένου να προετοιμάσει την ομιλία του, ενώ σήμερα αναλαμβάνει ήδη την πρώτη κομματική αποστολή στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Manual για το έργο

Ένα στοιχείο, στο οποίο ο Μητσοτάκης επενδύει πολύ ενόψει προεκλογικής περιόδου είναι η κωδικοποίηση του κυβερνητικού έργου, η προβολή δηλαδή όσων προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έγιναν πράξη, έτσι ώστε να έχουν αξιοπιστία οι προεκλογικές υποσχέσεις που θα δώσει. Ήδη, το κόμμα έχει ετοιμάσει ένα ντοσιέ για τα στελέχη, κωδικοποιώντας βασικά έργα που έχουν γίνει και δίνοντας επιχειρήματα για τις τοπικές κοινωνίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ λογικά με αντίστοιχο πνεύμα θα τρέξει και καμπάνια το επόμενο διάστημα στα social media.

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Η μπάλα στον Χατζηδάκη

Ο Μητσοτάκης χρέωσε ακόμα μια ευθύνη στις πλάτες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Και αυτό γιατί ο Χατζηδάκης θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της σύνταξης του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, μαζί με μια επιτροπή ειδικών, υπό τον τίτλο Ατζέντα 2030.

Ονόματα για τα ψηφοδέλτια

Στη λογική της κομματικής εγρήγορσης και του συναγερμού πάντως ο Μητσοτάκης προανήγγειλε νεότερες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Προφανώς δεν θα γίνουν οι συνολικές ανακοινώσεις, καθώς η στελέχωση τους είναι μια δυναμική διαδικασία. Πολλοί άνθρωποι όμως περιμένουν επισήμως ένα πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσουν να κινούνται πιο συστηματικά σε εκλογικές περιφέρειες.

Πρώτος σταθμός ο Πειραιάς

Στον Πειραιά, το Πέραμα και το Κερατσίνι έχει επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας να βρεθεί αμέσως μετά την επιστροφή του από την Κύπρο στις 17 του μηνός. Περιοχές όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε δυνάμεις το 2023 και θέλει να επαναπροσεγγίσει ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθούν στις προτεραιότητες του. Παράλληλα ξεκινούν και οι διαδικασίες ώστε να υπάρξουν οργανώσεις του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. στις περισσότερες γωνίες της χώρας με σκοπό οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και να δώσουν τον παλμό στην εκλογική μάχη.

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Διορίες και αδιέξοδο

Δέκα ημέρες έδωσε ο Παύλος Πολάκης στον Σωκράτη Φάμελλο για να φέρει απτά αποτελέσματα αναφορικά με την συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, μόνο που η διορία αυτή στην πράξη δεν θα παράξει αποτέλεσμα. Ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει αμετακίνητος στη θέση του ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στο μήνυμα ότι το κόμμα επιδιώκει την ενότητα και άρα δεν θα χρεωθεί τον μουντζούρη. ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.Α.Σ μοιάζουν σαν δύο ξένα σώματα που κινούνται παράλληλα και όπως έλεγε χαρακτηριστικά υψηλόβαθμο στέλεχος της Κουμουνδούρου «εάν είχαμε λάβει παρόμοια απόφαση για το ΠΑΣΟΚ, τώρα θα ήμασταν στα σκαλιά της Χαριλάου Τρικούπη και θα ανταλλάζαμε χειραψίες». Ο εκνευρισμός είναι πλέον έκδηλος ακόμη και από όσους ήταν υπέρμαχοι του Τσίπρα.