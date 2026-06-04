Στρατηγική μίας κάλπης και αυτοδυναμίας από την κυβέρνηση για να «ξορκίσουν» την χαλαρή ψήφο

Με διακηρυγμένο στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ για μία τρίτη κυβερνητική θητεία, η κυβέρνηση οικοδομεί όλο και πιο έντονα στρατηγική μίας κάλπης ξορκίζοντας τη χαλαρή ψήφο. Το μήνυμα που εκπέμπεται ενέχοντας μια μορφή διλήμματος «σταθερότητα ή περιπέτειες» είναι ότι «το βράδυ των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση».

Αυτή τη στρατηγική περιέγραψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε vidcast του in.gr. «Πρέπει να παλέψουμε να πετύχουμε τον μοναδικό μας στόχο, που είναι η αυτοδυναμία. Αλλά πιστεύω, παράλληλα, ότι το βράδυ των εκλογών, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Συμφωνώ, δηλαδή, με αυτή την άποψη. Την κυβέρνηση που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα πάμε με καθαρό αίτημα την αυτοδυναμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτό που επιδιώκεται είναι να υπογραμμιστεί στους ψηφοφόρους ότι είναι επικίνδυνο να προσβλέπει κανείς σε λύση από δεύτερες εκλογές και θα πρέπει να στηρίξει τη ΝΔ από τις πρώτες την άνοιξη του 2027. Συνιστά βεβαίως μία στρατηγική συσπείρωσης δυνάμεων ενάντια στη χαλαρή ψήφο ή την ψήφο διαμαρτυρίας υπό το σκεπτικό ότι υπάρχει χρόνος αλλαγής της επιλογής σε δεύτερο χρόνο.

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Μείζον θέμα η κυβερνησιμότητα

Για το Μέγαρο Μαξίμου πάντως το μείζον για τη χώρα είναι η κυβερνησιμότητα. Εξ ού και δεν αφήνει εκτός της παράμετρο των συνεργασιών, φροντίζοντας όμως να αναδείξει τις δυσκολίες που ενέχει αυτή η λογική καθώς με τα υφιστάμενα δεδομένα είναι απολύτως θολό ποιος θα μπορούσε να είναι αξιόπιστος κυβερνητικός εταίρος. «Εμείς θα πάμε με καθαρό αίτημα την αυτοδυναμία. Αλλά δημοκρατία έχουμε, μπορεί οι πολίτες να απαντήσουν κατά πλειοψηφία “ναι”, μπορεί να απαντήσουν με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, “θέλουμε να είστε στην κυβέρνηση”, αν είσαι πρώτο κόμμα, ο κόσμος κατά πλειοψηφία σε θέλει στην κυβέρνηση, αλλά όχι αυτοδύναμο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Η κυβέρνηση πάντως αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με ακροδεξιά κόμματα. Ενώ για το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή συνεργασίας λόγω του παρελθόντος θεσμικής συνέπειας, το κυβερνητικό επιτελείο επισημαίνει αφενός την υιοθέτηση της ατζέντας του Χάρη Δούκα στο Συνέδριο του κόμματος για την απόρριψη συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, αφετέρου σχολιάζει ότι με ευθύνη του Νίκου Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε «μονοθεματικό κόμμα διαμαρτυρίας» χωρίς εναλλακτική για τον τόπο και τους πολίτες.

Η κυβέρνηση θα επιμείνει τους επόμενους μήνες στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και έργων, εφαρμόζοντας στην πράξη το κεντρικό σύνθημα του Πρωθυπουργού «το είπαμε, το κάναμε» που αποτυπώνει τη συνέπεια στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΝΔ. Κατά το Μέγαρο Μαξίμου άλλωστε το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι βαθιά πολιτικό και ταυτισμένο με το ποια πολιτική δύναμη διαθέτει ρεαλιστικό πρόγραμμα και τα εχέγγυα εφαρμογή του για τη συνέχιση προόδου της χώρας. Το ερώτημα που θα τίθεται ακόμη πιο εμφατικά στους πολίτες συνοψίζεται στη φράση: «ποιον εμπιστεύεστε για την Ελλάδα του 2027 - 2031; Εκείνους που κάνουν όσα λένε ή εκείνους που μοιράζουν εύκολες υποσχέσεις;».

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Με όπλο την οικονομία

Μεγάλο ατού για την κυβέρνηση σε αυτή τη μάχη θα είναι ξανά η οικονομία με «όπλο» και τη χθεσινή απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από την κατηγορία παρακολούθησης για Μακροοικονομικές Ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα μετά την περίοδο των μνημονίων. Στην κυβέρνηση μιλούν για ένα ιστορικό ορόσημο, το οποίο ανέδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δράττοντας την ευκαιρία να θέσει και το πολιτικό πλαίσιο ενόψει των εκλογών.

«Από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καρφώνοντας εμμέσως και τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος επιχειρεί το rebranding και εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Δίνοντας το δικό του στίγμα ο Πρωθυπουργό τόνισε πως «παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε. Βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής προόδου. Με σιγουριά και με προοπτική». Ταυτόχρονα, απευθυνόμενος στην κοινωνία υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας.

Ενώ αποκωδικοποίησε τα πατά αποτελέσματα που σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη. «Δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή», σημείωσε, εξηγώντας ότι επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, στις μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και στο δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά.