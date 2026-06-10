Συνταγματική αναθεώρηση: Ανακοινώθηκε η σύσταση της κοινοβουλευτικής επιτροπής - Τα 42 μέλη

Το πρώτο βήμα για την διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, έγινε σήμερα (10/6) στη Βουλή καιο αντιπρόεδρος του Σώματος, Γιώργος Γεωργαντάς, ανακοίνωσε την σύσταση της κοινοβουλευτικής επιτροπής στην Ολομέλεια.

Μετά από σχετική απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, μετά και την πρόταση του προέδρου και 154 βουλευτών της ΝΔ για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος, η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Από την Κ.Ο. «Νέα Δημοκρατία»

Αθανασίου Χαράλαμπος Βλάχος Γεώργιος Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης) Καιρίδης Δημήτριος Καππάτος Παναγής Καράογλου Θεόδωρος Κεφαλογιάννης Ιωάννης Κτιστάκης Ελευθέριος Κωνσταντινίδης Ευστάθιος Κωτσός Γεώργιος Μακρή Ζωή (Ζέττα) Μάνη - Παπαδημητρίου 'Αννα Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης) Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα) Νικολακόπουλος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Ράπτη Ζωή Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος) Σκυλακάκης Θεόδωρος Στυλιανίδης Ευριπίδης Συρίγος Ευάγγελος ('Αγγελος) Χαρακόπουλος Μάξιμος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια) Δουδωνής Παναγιώτης Λιακούλη Ευαγγελία Μάντζος Δημήτριος Νικητιάδης Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Γαβρήλος Γεώργιος Ξανθόπουλος Θεόφιλος Παπαηλιού Γεώργιος Ψυχογιός Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας»

Γκιόκας Ιωάννης Δελής Ιωάννης Κομνηνάκα Μαρία

Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Φωτόπουλος Στυλιανός Χήτας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ»

Ρούντας Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος) Καραγεωργοπούλου Ελένη Τζάκρη Θεοδώρα

Παράλληλα, και μετά από σχετική πρόταση του κ. Κακλαμάνη, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε -κατά πλειοψηφία- να δοθεί προθεσμία δύο μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.