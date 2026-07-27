Συνταγματική αναθεώρηση: Το απόγευμα η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή

Η ψηφοφορία για την Συνταγματική Αναθεώρηση θα γίνει σήμερα (27/7) στις 18:00, ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή.

Τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση είναι 33. Ανάμεσά τους, το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών που τους τελευταίους δύο μήνες αποτέλεσαν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης: Μύλος η Βουλή: Ο Μητσοτάκης έφυγε ενώ μιλούσε η Κωνσταντοπούλου - «Δεν θα καθίσω να σας ακούσω»

Η προαναθεωρητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί έναν μήνα μετά, όταν στην ολομέλεια θα γίνει η 2η ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητέα στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε για τη νομοτεχνική κατάστρωση του περιεχόμενου της απαιτούνται μόνον 151 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή.

Αντιστρόφως, αν μια διάταξη πάρει μεν στην προτείνουσα Βουλή τις 151 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα συντελέσει την αναθεώρηση, δηλαδή θα ορίσει και το περιεχόμενο των διατάξεων, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι. Η ψηφοφορία που έχει προσδιοριστεί, από το Προεδρείο, λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική «φανερή».

Τέλη Αυγούστου η δεύτερη ψηφοφορία

Η δεύτερη ψηφοφορία, θα αρχίσει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, και θα αφορά τις προτεινόμενες για αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος που θα συγκεντρώσουν στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία τουλάχιστον 151 ψήφους.

Οι βουλευτές θα ψηφίζουν «ναι» ή «όχι» ή «παρών», σύμφωνα µε τον Κανονισμό της Βουλής. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν υπάρξει σημείωση της ψήφου του Βουλευτή δίπλα από μία διάταξη µε ένα «ναι», «όχι» ή «παρών», αυτή θα θεωρηθεί ότι δεν ψηφίστηκε.