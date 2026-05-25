Τί αναμένεται μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα - Σε «αναμμένα κάρβουνα» ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Μια ημέρα πριν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και αυξάνεται ο κίνδυνος της άμεσης απώλειας της κοινοβουλευτικής υπόστασης της Νέας Αριστεράς.

Οι αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής είναι πλέον καθημερινές, ενώ αναμένονται καταιγιστικές εξελίξεις μετά τις αυριανές ανακοινώσεις Τσίπρα στο Θησείο, με τη δημιουργία νέου κόμματος.

Στις 8 το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει ραντεβού για την επίσημη επιστροφή του στην πολιτική. Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περιόδου έντονων διεργασιών, με το πολιτικό σκηνικό και το χώρο της κεντραριστεράς να μπαίνει σε φάση αναδιάταξης.

Με φόντο την Ακρόπολη, θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα της κίνησης, και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Ράδιο Ελλάδα FM, είπε: «χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας. Και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Κομίζει μία κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας».

Βαρύ το κλίμα στην Κουμουνδούρου

Μεγάλη εσωκομματική κρίση βιώνει το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, φέρνει καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις. Πλέον έχει καταστεί καθημερινό φαινόμενο οι αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς μιλώντας στο ΕΡΤnews είπε πως: «Μετά και την πρωτοβουλία Τσίπρα και την ίδρυση άλλου κόμματος. Και είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο, αυτό εμείς πρέπει να το βάλουμε στο λογαριασμό».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου είπε ότι: «Ο μόνος που μπορεί να ενώσει δυνάμεις στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας, το λέει ο κόσμος».

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος πρώην μέλος της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή βαραίνει περισσότερο από τις λέξεις και η συνείδηση ζητά έναν καθαρό ουρανό για να σταθεί όρθια. Με αυτή τη σκέψη, καταθέτω την παραίτηση μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής».

Ο Πάνος Ρήγας, μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, σε δηλώσεις του στο OPEN τόνισε ότι: «όποιος αποφασίσει παραιτείται και φεύγει είτε από κόμμα είτε από Βουλή και δίνει την έδρα του».

Το νέο κόμμα Τσίπρα προκαλεί υπαρξιακή κρίση στη Νέα Αριστερά, καθώς το κόμμα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της άμεσης απώλειας της κοινοβουλευτικής του υπόστασης, καθώς αναμένεται να δούμε νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Δρίτσας μιλώντας στο ΕΡΤnews δήλωσε: «σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς κανείς δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του και κανείς δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του».

Πολιτικές αντιδράσεις για το κόμμα Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από… ξέρω ‘γω Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα, ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα περί Μπαρτσελόνα, για τα χρώματα του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε πως: «Όταν παραδίδεσαι στο μάρκετιγκ σημαίνει ότι το πολιτικό σου κεφάλαιο δεν αρκεί».