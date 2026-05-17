Τα βέλη της αντιπολίτευσης για την ομιλία Μητσοτάκη: «Επτά χρόνια είναι αρκετά - Ας προκηρύξει εκλογές να δει»

Σκληρή κριτική ασκήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία σηματοδότησε το τέλος του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.

Μόνο οι εκλογές μπορούν να δώσουν τη λύση, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας: «για να εκφράσουν οι πολίτες στην κάλπη την πραγματική άποψη που έχουν για την επταετή διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος κ. Τσουκαλάς, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν πείθει πλέον κανέναν, είναι καθρέπτης της δικής του πολιτικής:

«Ο πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής.

Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε επτά χρόνια και κατέστησε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy paste δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. Επτά χρόνια είναι αρκετά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Την ομιλία του πρωθυπουργού δεν άφησε ασχολίαστη και το ΚΚΕ, με την Παρασκευή Δάγκα να δηλώνει εκ μέρους του κόμματος:

«Καθημερινά παλεύουμε ενάντια και στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αλλά το κρίσιμο κατά τη γνώμη μας δεν είναι να κάτσει στο σβέρκο του λαού ένας άλλος Μητσοτάκης, είτε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τα άλλα παλιά και δοκιμασμένα ή αυτά που παρουσιάζονται ως νέα κόμματα δήθεν ότι θα σώσουν το λαό μας».

Μητσοτάκης: «Εθνική ανάγκη η τρίτη θητεία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του αναφέρθηκε εκ νέου στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας περιγράφοντας εκ νέου της προτεραιότητες του για την επόμενη κυβερνητική θητεία της ΝΔ.

«Είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη, διαπίστωσα έναν υγιή προβληματισμό για το πως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να βελτιώσουμε τις αστοχίες μας» σημείωσε ο Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως μόνο η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να κοιτάξει κατάματα τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε αμέσως το στίγμα της παράταξης, υπογραμμίζοντας τον προσανατολισμό της προς την επόμενη ημέρα:

«Η πιο καθοριστική από τις διαφορές μας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις είναι το ενδιαφέρον μας για τις προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον.»

Στη συνέχεια, εξειδίκευσε αυτή την προσέγγιση εστιάζοντας στον ρόλο της σύγχρονης εξέλιξης και στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι η ώρα να αναζητήσουμε λύσεις που θα επιστρατεύουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών.»

Περνώντας στο κομμάτι της πολιτικής αξιοπιστίας της κυβέρνησης και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί με τους πολίτες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε με έμφαση:

«Κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη - η Συμφωνία Αλήθειας γίνεται Συμβόλαιο Αποτελέσματος».

Βάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για την επόμενη περίοδο, κάλεσε τα στελέχη και την κοινωνία σε έναν κοινό βηματισμό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα:

«Δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο που θα μας οδηγήσει Μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030».