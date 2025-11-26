Τα γαλάζια τραπέζια στο Παγκράτι, το κεντροαριστερό μάζεμα Κόκκαλη και η προμήθεια Τσίπρα 

Σας έγραφα προ ημερών ότι στην πιάτσα του βιβλίου κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήρε προκαταβολή για την Ιθάκη τουλάχιστον 100.000 ευρώ από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg, κάτι που προφανώς απέκλεισε άλλους εκδοτικούς που με τη σειρά τους είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η χθεσινή ανακοίνωση ότι ο εκδοτικός πούλησε ήδη 33.000 αντίτυπα και συνεχίζει τις ανατυπώσεις με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο για τον κ. Τσίπρα, ο οποίος μαθαίνω ότι έχει και συμφωνία έξτρα για 25% επί του τζίρου. Οπότε, αν το βιβλίο κάνει 28 ευρώ στη λιανική, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. «Θα τα οικονομήσει», που είπε και ο Βελόπουλος χθες (Παραπολιτικά 90,1), ο οποίος αν μη τι άλλο από βιβλία κάτι ξέρει.

Διαβάστε ακόμη: Αυτά είναι τα χρήματα που υπολογίζεται πως έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας από τα 33.000 βιβλία της πρώτης μέρας

Ξεκινούν τα γαλάζια τραπέζια

Από την επόμενη εβδομάδα και πιθανότατα την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται το πρώτο τραπέζι του Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ. Οι πρώτοι που θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον πρωθυπουργό θα είναι οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων που θα διαχειριστούν και τον Προϋπολογισμό, ο οποίος θα ψηφιστεί στις 17 του μήνα. Καταλαβαίνω ότι ο σχεδιασμός είναι για κάποια ταβέρνα κοντά στο Μαξίμου, ενδεχομένως στο Παγκράτι, ενώ μένει να φανεί αν βγαίνει ο χρόνος να γίνει και δεύτερο τραπέζι πριν τις γιορτές.

Nέα δεδομένα με Τσίπρα

Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον μιντιακό «σεισμό» που έχει προκαλέσει η έκδοση του βιβλίου Τσίπρα και ανασυντάσσονται ενόψει των νέων δεδομένων. Υπάρχει μια γραμμή σκέψης που υποστηρίζει πως η επανεμφάνιση Τσίπρα ευνοεί τον Μητσοτάκη, αφού ως αντίπαλο τον έχει κερδίσει σε διπλές εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023. Υπάρχει και αντίθετη άποψη που λέει πως το 2027 δεν μοιάζει σε κοινωνικό και οικονομικό πεδίο τις δυο προηγούμενες τετραετίες και πως η ΝΔ έχει μεγάλη φθορά και πρέπει να προσέξει. Σε κάθε περίπτωση, μαθαίνω ότι πολλοί κυβερνητικοί κάνουν φύλλο και φτερό το βιβλίο ώστε να χτίσουν επιχειρηματολογία για το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε ακόμη: Με τρολάρισμα και δηλητηριώδη «καρφιά» η κυβερνητική αποδόμηση του rebranding Τσίπρα

Πρόβα κεντροαριστερής σύγκλισης

Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη Κεντροαριστερά, ξεχωρίζω και τη σημερινή εκδήλωση του «ΚΟΣΜΟΣ» του Πέτρου Κόκκαλη για την κλιματική κρίση. Στο ίδιο πάνελ θα βρεθούν Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο τελευταίος είναι και ο πιο ακραιφνής υποστηρικτής των συνεργασιών και βέβαια του αποκλεισμού της συζήτησης κάθε μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρουλάκης πάντως δεν πρόκειται να περάσει.

Gathering στην Αρχαία Ολυμπία

Σήμερα ο Κώστας Τασούλας μεταβαίνει αεροπορικώς στην Ανδραβίδα και από εκεί στην Ολυμπία όπου θα παραστεί στην τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας. Θα τον υποδεχτεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κυρία Κέρστυ Κόβεντρι. Ο κ. Τασούλας θα έχει αργότερα κατ΄ ιδίαν συνομιλία με την κ. Κόβεντρι. Δυστυχώς, προβλέπονται βροχές στην Ολυμπία και η εκδήλωση, μεταφέρθηκε εντός του Μουσείου. Αν η μέρα ήταν ηλιόλουστη θα τηρούνταν το αρχικό πρόγραμμα κατά το οποίο στην τελετή της αφής θα παρευρίσκονταν χιλιάδες μικροί και μεγάλοι μαθητές από τα σχολεία της περιοχής.

Πάντως, βάσει του προγράμματος τον Ολυμπιακό Ύμνο θα απαγγείλει η σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση και στη συνέχεια ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου θα απαγγείλει το ποίημα του Τάκη Δόξα, «Το φως της Ολυμπίας». Λίγο αργότερα η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στην κεντρική αίθουσα του Μουσείου θα παραδώσει την Ολυμπιακή Φλόγα στον πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Κωπηλασίας Πέτρο Γκαϊδατζή. Κάπως έτσι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «MILANO CORTINA 2026».