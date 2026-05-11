Τα Πόθεν Έσχες του Βελόπουλου: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα σε Μαγνησία - Χαλκιδική

Η δήλωση Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου και της συζύγου του, Όλγας Πετροπούλου, για τη χρήση του 2024, αποκαλύπτει μια πολυεπίπεδη οικονομική εικόνα που συνθέτεται από κοινοβουλευτικές αποζημιώσεις, ακίνητα στην περιφέρεια και σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις.

Στο ταμείο του ζεύγους για τη συγκεκριμένη χρονιά εισέρρευσαν καθαρά 32.033,76 ευρώ από μισθούς και επιδόματα. Ωστόσο, στην εξίσωση προστίθενται ακόμα 32.732,40 ευρώ, ποσό το οποίο βάσει του Συντάγματος (άρθρο 63) δεν φορολογείται ως εισόδημα. Παράλληλα, το ζεύγος εισέπραξε 24.000 ευρώ από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και περίπου 12.250 ευρώ από την εξαγορά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, συμπληρώνοντας έτσι τη ρευστότητα της χρονιάς.

Η «γεωγραφία» των ακινήτων

Ο χάρτης της ακίνητης περιουσίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης παρουσιάζει κινητικότητα, με πωλήσεις και διατήρηση εξοχικών κατοικιών:

Μαγνησία: Στις Μηλιές δεσπόζει μια μονοκατοικία 148 τ.μ. σε οικόπεδο 414 τ.μ., η οποία αποκτήθηκε το 2021 έναντι 105.000 ευρώ.

Χαλκιδική: Στην Καλλικράτεια, μια μικρότερη μονοκατοικία 50 τ.μ. μαζί με μια έκταση 8 στρεμμάτων εκποιήθηκαν, αποφέροντας το τίμημα των 24.000 ευρώ.

Πέλλα: Στην περιοχή του Κύρρου, μια ακόμα μονοκατοικία 68 τ.μ. βγήκε από το χαρτοφυλάκιο μέσω ανταλλαγής ποσοστών.

Στον τραπεζικό τομέα, το ζεύγος διατηρεί ισχυρή παρουσία. Οι καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα αγγίζουν τα 188.346 ευρώ, ενώ στην Eurobank το ποσό ξεπερνά τα 76.000 ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι και η μίσθωση δύο τραπεζικών θυρίδων από το 2022.

Στο κομμάτι των επενδύσεων, ο Κυριάκος Βελόπουλος διαθέτει:

Μετοχές στην εταιρεία Praxitelis SA.

Συμμετοχή της συζύγου του (περίπου 48%) σε ΕΠΕ με κεφάλαιο 8.700 ευρώ.

Ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα αξίας περίπου 5.300 ευρώ.

Η εικόνα συμπληρώνεται από μια πιστωτική κάρτα με μηδενικό υπόλοιπο, δείχνοντας απουσία δανειακών βαρών, και την κατοχή δύο επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου και μεσαίου κυβισμού (2.143 κ.εκ. και 1.595 κ.εκ. αντίστοιχα).

