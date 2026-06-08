Τάσος Χατζηβασιλείου: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών

Στο πλαίσιο του νέου «mini» ανασχηματισμού που ανακοίνωσε η κυβέρνσηση, τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμοδίου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Ο ίδιος, ο οποίος προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

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Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτουν πηγές της ΝΔ.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.