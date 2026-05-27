Θεοδωρικάκος για ΕΛΑΣ και Τσίπρα: «Επαναλαμβάνει μια παλαιά, αριστερή ρητορική που έχει αποτύχει»

Σκληρή κριτική για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι «το κεφάλαιο 2 του είναι μία επανάληψη του κεφαλαίου 1», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «επαναλαμβάνει μια παλαιά, ιδεοληπτική, αριστερή ρητορική, η οποία έχει αποτύχει», υπογραμμίζοντας ότι αποφεύγει να αναμετρηθεί με κρίσιμες επιλογές της διακυβέρνησής του.

«Παραλείπει να πει στους Έλληνες ο,τιδήποτε για τη βαριά υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει, η οποία διέλυσε πολύ συνειδητά τη μεσαία τάξη. Αποφεύγει να πει το παραμικρό για το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν λέει κουβέντα για τη συνεργασία του με την ακροδεξιά. Δεν λέει κουβέντα για το τοξικό και διχαστικό κλίμα, εκείνα τα περίφημα είτε τους τελειώνουμε είτε μας τελειώνουν. Λες και είμαστε αλλοεθνείς σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε όλοι Έλληνες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η επιστροφή του Τσίπρα με το ΕΛΑΣ θα αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, καθώς τα δύο κόμματα θα κονταροχτυπηθούν για τη δεύτερη θέση.

«Η παρουσία του κ. Τσίπρα διευκολύνει να τεθούν τα πραγματικά διλήμματα. Και το πραγματικό δίλημμα θα είναι: με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια σταθερή πορεία βελτίωσης της οικονομίας, βελτίωσης της θέσης του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, για μια ασφαλή Ελλάδα, πιο παραγωγική και πιο δυναμική, που θα αντέχει στις αναταράξεις των καιρών, ή θα επιστρέψουμε στα πειράματα Τσίπρα και λοιπών αριστερών δυνάμεων του 2015, τα οποία παραλίγο να τινάξουν τη χώρα στον αέρα», υπογράμμισε.

Σε απάντηση του στην κριτική για την κατάσταση της χώρας, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι: «Τον αντικρούει η πραγματικότητα και μια σοβαρή ανάλυση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον γύρω κόσμο. Δημιουργήθηκαν τα επτά χρόνια της Νέας Δημοκρατίας 650 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν ήρθε από τον ουρανό: έγινε χάρη στις δικές μας πολιτικές για προσέλκυση επενδύσεων, για μείωση φορολογίας, για δουλειές. Και δεν υπάρχει πιο ισχυρή κοινωνική πολιτική από αυτό».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι σε μια περίοδο διεθνούς πολιτικής αστάθειας, αναφερόμενους στους πολέμους και την ακρίβεια, η κυβέρνηση έλαβε αυστηρά αλλά αναγκαία μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και καύσιμα. «Εάν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, ο πληθωρισμός θα ήταν πολύ υψηλότερος και το πρόβλημα της ακρίβειας για πολλά νοικοκυριά θα ήταν πάρα πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα», δήλωσε, τονίζοντας πως «ο κ. Τσίπρας δεν τόλμησε ποτέ του να πάρει τέτοιου είδους μέτρα».