«Τώρα Μιλάμε»: Στη Νίκαια σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας - «Η ΕΛ.Α.Σ ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία»

Ο «λόγος στους πολίτες τώρα», τονίζουν από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Ήρθε η ώρα, να πάρουν το λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Η φωνή της πόλης είναι οι αγωνίες του κόσμου που ζουν εκεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να την ακούσει» λένε χαρακτηριστικά στελέχη του κόμματος ΕΛΑΣ.

Στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, η φωνή των πολιτών , η φωνή της κοινωνίας είναι στο επίκεντρο της συζήτησης πάνω στα θέματα και τα προβλήματα ώστε να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας. «Όχι απλά στην πολιτική αλλαγή, αλλά στην αλλαγή πολιτικής» σημειώνουν χαρακτηριστικά από το επιτελείο της Αμαλίας και συμπληρώνουν πως «η Συμπαράταξη τολμά και σπάει τα στερεότυπα για να ακουστεί η κοινωνία.

Γιατί ο πολιτικός λόγος δεν εκπορεύεται μόνο από τα πόντιουμ των πολιτικών, αλλά και από τους ανθρώπους του μόχθου, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους, τους μικροεπιχειρηματίες, όλους αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν προλαβαίνουν να σηκώσουν κεφάλι από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις: πανδημία, ακρίβεια, ανεργία, πόλεμοι, αλλά και το άγχος,την αβεβαιότητα και μια συνολική ανασφάλεια για το αύριο».

Διαβάστε επίσης: Μιχάλης Αεράκης: «Η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα ήταν αμερικάνικο σόου, δεν συνάδει με την Αριστερά»

Μάλιστα όπως υπογραμμίζουν η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες, συχνά χωρίς ανάπαυλα και σε διαδοχικούς εργοδότες για να διασφαλίσουν τα απολύτως απαραίτητα και αυτά με δυσκολία ενώ συχνά διακινδυνεύουν ακόομα και τη ζωή τους. Βρίσκονται διαρκώς σε έναν καθημερινό αγώνα δρόμου, μιας όλο και δυσκολότερης επιβίωσης.

Αλέξης Τσίπρας: Το ραντεβού στη Νίκαια

Ο Αλέξης Τσίπρας, θα πει πως ήρθε η ώρα, να σπάσει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής και να ξαναδημιουργηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Βασική προϋπόθεση όμως είναι η σχέση με την πολιτική να μην εξαντλείται στο χειροκρότημα και τη ψήφο μία φορά στα 4 χρόνια.

Η κοινωνία πρέπει να ακουστεί. Για αυτό η ΕΛ.Α.Σ. αντιστρέφει τους ρόλους. Τώρα μιλάνε οι πολίτες. Τώρα μιλά η κοινωνία. Τωρα μιλάμε όλοι μαζί.

Από τη Νίκαια και την πλατεία 17ης Αυγούστου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνει το μικρόφωνο στους πολίτες και ξεκινά ο διάλογος για την επόμενη ημέρα.