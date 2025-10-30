«Ζορίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος»: Δεν αφήνει σε ησυχία τον Παύλο Μαρινάκη η Ράνια Τζίμα

Λίγες ημέρες μετά το στρίμωγμά του στα σχονιά, από την Ανθή Βούλγαρη, ο Παύλος Μαρινάκης έγινε θέμα σχολιασμού και από τη Ράνια Τζίμα, στον απόηχο του επεισοδίου της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Βασίλη Κικίλια, για τον ξυλοδαρμό συο γκαράζ πλοίου στα Χανιά.

Σχολιάζοντας τις εκατέρωθεν «βολές» της Ντόρας Μπακογιάννη και του Βασίλη Κικίλια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προτίμησε την διπλωματική οδό λέγοντας: «Δεν υπάρχει ζήτημα αλλαζονείας και καμία διάθεση τιμωρητική, να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλης».

Το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα επ΄αυτού ήταν: «Ζορίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτά τα ωραία συμβάινουν στο γαλάζιο στρατόπεδο» είπε χαμογελώντας.

